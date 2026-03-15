Прољећна сјетва у Српској: Кукуруз доминира на 128.000 хектара

АТВ
15.03.2026
Укупна производња најважнијих ратарских и повртарских биљних врста у прољећној сјетви у Републици Српској процијењена је на више од 165.000 хектара, а очекивана вриједност производње око 950 милиона КМ, изјавио је помоћник министра пољопривреде Српске Саша Лалић.
Лалић је навео да ће доминантна култура бити кукуруз, који ће бити засијан на готово 128.000 хектара.
“Процјењујемо да ћемо ове године сунцокрета имати на више од 3.500 хектара, што је за 2.500 хектара више него лани. Поврће ће бити на око 14.000 хектара, гдје ће доминирати кромпир на више од 7.000 хектара”, рекао је Лалић.
Он је указао да је веома тешко предвидјети цијене репроматеријала које се мијењају на дневном нивоу у складу са глобалним дешавањима, али је поручио да код увозника и дистрибутера у Српској има довољно количина сјемена и ђубрива.
“Потписали смо уговор када је ријеч о регресираном дизел гориву, које ће бити могуће преузети већ од почетка наредне седмице по субвенционисаној цијени од 0,8 КМ по литру, односно 80 КМ по хектару, што ће ублажити актуелне скокове цијена посљедњих дана”, напоменуо је Лалић.
Он је констатовао да су обезбијеђени услови за заснивање прољећне сјетве и наставак пољопривредне производње у Републици Српској, уз спровођење мјера подршке пољопривредницима.
“Аграрни буџет је 180 милиона КМ. Обезбиједили смо регресирано дизел гориво, регресирање свих сјемена домаћих произвођача у износу од 50 одсто малопродајне цијене, додатну подршку за сјетву индустријских култура у износу од 500 КМ по хектару, те додатна средства за органску производњу 600 КМ по хектару и 500 КМ по условном грлу”, навео је Лалић.
Он је нагласио да је евидентан континуитет исплата подстицаја да би произвођачи могли сигурније ући у прољећну сјетву те додао да су тренутни агроклиматски услови повољни.
“Без обзира на актуелне повољности, мора се имати на уму да се до краја производног циклуса могу догодити одређени поремећаји попут елементарних непогода. Поново апелујем да пољопривредни произвођачи осигурају производњу. Министарство суфинансира 60 одсто полисе. То даје одређену сигурност”, указао је Лалић.
Према његовим ријечима, ресорно министарство и даље подржава анализу плодности земљишта, а нова мјера је уређење и активирање запуштених парцела, с обзиром на то да је до сада утврђено да у 20 локалних заједница у Српској има око 10.000 хектара запуштеног земљишта.
“Осим анализе контроле плодности земљишта, дајемо подршку за израду основе заштите и уређења пољопривредног земљишта, за крчење запуштеног земљишта у својини Републике Српске. Обавијестили смо локалне заједнице да ћемо финансирати да се то земљиште приведе култури и намјени, а да локалне заједнице земљиште дају у закуп младим пољопривредним произвођачима”, рекао је Лалић.
Он је додао да на тај начин желе младима да дају бенефите, односно земљиште да би се бавили пољопривредном производњом, те да за сада има око 150 заинтересованих.
“Циљ ресорног министарства је стабилан и одржив пољопривредни систем Републике Српске”, истакао је Лалић, преноси Срна.
