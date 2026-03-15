Какво нас вријеме очекује сутра?

Аутор:АТВ
15.03.2026
14:25
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити сунчано и топло уз постепено наоблачење са југа и запада које само локално доноси мало кише или краћи локални пљусак, док ће увече бити облачно.
Ујутро углавном ведро и свјеже, око ријека могућа пролазна магла, саопштио је Републички хидрометеролошки завод.
Свијет
Полио се бензином и запалио у крцатом аутобусу
Вјетар слаб до умјерен сјеверних и источних смјерова.
Минимална температура ваздуха од један до шест степени Целзијусових, у вишим предјелима од минус три.
Максимална температура ваздуха од 15 до 20 степени, у вишим предјелима од 12.
Из Федералног хидрометеролошког завода наводе да је данас у Српској и ФБиХ преовладавало претежно сунчано вријеме.
Сцена
Дарко Лазић се огласио емотивном поруком: ''Ко није ходао у твојим ципелама..''
Температура измјерена у 13.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно 10, Иван седло, Гацко и Соколац 12, Ливно 14, Сарајево 15, Шипово, Мркоњић Град, Неум, Бијељина и Сребреница 16, Билећа, Рудо, Рибник и Фоча 17, Вишеград, Тузла и Требиње 18, Нови Град, Србац, Сански Мост, Бањалука и Добој 19, Приједор 20 и Мостар 22 степена Целзијусова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
38
18
33
18
19
18
17
18
14
Тренутно на програму