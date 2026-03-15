Бака Стана продала краву да би комшији платила студије

Аутор:АТВ
15.03.2026
11:11
Коментари:1
Бака Стана из села Доњи Гај донијела је својевремено храбру одлуку која је промијенила живот једног младића и њен властити.
Удовица без дјеце, која је живјела од продаје млијека и сира, одлучила је да прода једину краву како би платила студије комшији Милану. Њена племенита жртва дуго је била предмет сумњи у селу, али десет година касније догодио се изненађујући обрт.
Крава Стане била је њена породица и осигурање од глади. У малој, оронулој кућици на крају села, Стана је преживљавала скромно, али са великим срцем. Њена одлука да помогне младом Милану, најбољем ђаку у селу, била је потпуна непознаница за све у околини.
Када је стигла вијест да је Милан примљен на Медицински факултет у Београду, сви су знали да новца за школовање нема. Стана је те ноћи гледала у краву и у Миланов мрачни прозор, и наредног јутра донијела одлуку која је шокирала село – продала је краву и дала новац Милану за прву годину студија.
Комшије су се ругале: “Продала краву да школује туђе дијете? Лудост!” Неки су јој отворено говорили да ће гладовати без краве, док су други предвиђали да Милан никад неће ни погледати Стану након што оде у Београд.
Стана је трпјела, јела суви хљеб и коприве, али никада се није покајала. Године су пролазиле, а писма од Милана стизала су све ријеђе, да би на крају потпуно престала.
Десет година касније, Стана је била болесна и слаба, док су комшије пролазиле поред њене куће не обраћајући пажњу. Тог поподнева чудна бука испунила је село – звук хеликоптера.
Милана, сада одраслог и успјешног, довезао је хеликоптер директно до Стане. Није носио љекарску униформу, већ скупо одијело, али је трчао као да му живот зависи од тога. Пао је на кољена поред ње и рекао:
"Бако, стигао сам. Никада вас нисам заборавио. Све што јесам, јесте због вас", рекао је.
Милан је испричао сељанима колико је Стана вјеровала у њега кад нико други није. Она је дала све што је имала, а сада је он водио своју спаситељицу у живот достојан краљице, са најбољом његом и сигурношћу да никада неће бити сама.
Сељани су остали у шоку, схватајући да је “луда” старица заправо направила најпаметнију инвестицију у историји села – уложила је у људску душу, преноси Стил.
