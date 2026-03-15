Данас натпросјечно топло: Погледајте какве нас температуре очекују

Аутор:АТВ
15.03.2026
08:33
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и натпросјечно топло.
Од поднева се у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу очекује умјерен развој облачности, а само локално може бити слабе кише или краткотрајног пљуска, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб до умјерен промјенљив или јужних смјерова. Од средине дана на сјеверу вјетар у скретању на источне смјерове, умјерен, на ударе и јак.
Максимална температура ваздуха од 15 до 21 степен Целзијусов, у вишим предјелима од 12.
Друштво
Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 15 беба
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у већем дијелу Републике Српске и ФБиХ сунчано.
Локално око ријека пролазна јутарња магла.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус четири, Гацко минус три, Рудо минус један, Сански Мост, Вишеград Фоча и Шипово нула, Билећа, Мркоњић Град, Приједор, Чемерно и Хан Пијесак један, Нови Град, Бањалука и Добој два, Сарајево, Србац, Рибник и Кнежево три, Тузла и Сребреница четири, Ливно и Бијељина пет, Градачац шест, Требиње седам и Неум девет степени Целзијусових.
