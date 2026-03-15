Logo
Large banner

Данас натпросјечно топло: Погледајте какве нас температуре очекују

Аутор:

АТВ

15.03.2026

08:33

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и натпросјечно топло.

Од поднева се у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу очекује умјерен развој облачности, а само локално може бити слабе кише или краткотрајног пљуска, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб до умјерен промјенљив или јужних смјерова. Од средине дана на сјеверу вјетар у скретању на источне смјерове, умјерен, на ударе и јак.

Максимална температура ваздуха од 15 до 21 степен Целзијусов, у вишим предјелима од 12.

Друштво

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у већем дијелу Републике Српске и ФБиХ сунчано.

Локално око ријека пролазна јутарња магла.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус четири, Гацко минус три, Рудо минус један, Сански Мост, Вишеград Фоча и Шипово нула, Билећа, Мркоњић Град, Приједор, Чемерно и Хан Пијесак један, Нови Град, Бањалука и Добој два, Сарајево, Србац, Рибник и Кнежево три, Тузла и Сребреница четири, Ливно и Бијељина пет, Градачац шест, Требиње седам и Неум девет степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner