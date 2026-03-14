Коме је живот постао мука, моли се овом свецу: Важно је да урадите једну ствар одмах ујутру

Аутор:АТВ
14.03.2026
21:34
Коментари:0
У црквеном календару постоје дани који не пролазе непримјетно. Нису обиљежени великим слављима ни раскошним обичајима, али у народу имају тежину која се преноси генерацијама. Један такав празник долази сутра, а стари вјерују да тог јутра постоји једна ствар коју никако не треба прескочити.
Српска православна црква 15. марта по грегоријанском календару обиљежава дан Светог свештеномученика Теодота, епископа киринијског на Кипру. Његово име у црквеној историји везује се за вријеме великих прогона хришћана, али и за вјеру која је, према предању, била јача од сваке казне и сваког страха.
Теодот је био познат по мудрости и доброти, због чега је и изабран за епископа. Међутим, његово служење поклопило се са временом када су хришћани трпјели прогон за вријеме цара Ликинија. Због своје вјере изведен је пред суд и изложен мучењу.
Када му је мучитељ Савин савјетовао да се одрекне Христа и поклони незнабожачким идолима, Теодот му је, према предању, одговорио ријечима које су остале записане у хришћанској традицији.
Свијет
Трамп: Америка је поразила Иран
Кад би ти знао доброту Бога мојега, на кога се ја надам, да ће ме због ових кратковремених мука удостојити вјечнога живота, и ти би пожелио да за њега пострадаш овако као ја.
Те ријечи су разбјеснеле његове мучитеље, па су му, како биљеже записи, забијали клинце у тијело док се он молио Богу. Судбина се промијенила тек када је цар Константин објавио слободу хришћанима и наредио да сви који су осуђени због вјере буду пуштени.
Тада је ослобођен и Теодот. Вратио се свом епископском служењу и, према предању, живео још две године након тога, преноси Она.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму