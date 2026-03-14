Гори у околини фочанске Миљевине, у близини минско поље

Извор:
СРНА
14.03.2026
21:14
На подручју села Мулахасановићи у фочанској мјесној заједници Миљевина ватрогасци гасе пожар који је у послијеподневним часовима захватио шуму и ниско растиње, речено је у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Фоча.
У тој јединици навели су да становништво и објекти тренутно нису угрожени, те да гашење ватре отежава неприступачан терен и близина минског поља.
Пријава о пожару примљена је око 18.00 часова, а узрок је људски фактор, кажу у фочанској Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици.
Ово је четврта данашња интервенција ватрогасаца на подручју Фоче.
Друштво
Јована - симбол храбрости живота
Претходно су локализована пожаришта на Шиштету, Околиштима и у Штовићу, преноси Срна.
