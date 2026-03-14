Гори у околини фочанске Миљевине, у близини минско поље

СРНА

14.03.2026

21:14

Пожар Миљевина
Фото: СРНА

На подручју села Мулахасановићи у фочанској мјесној заједници Миљевина ватрогасци гасе пожар који је у послијеподневним часовима захватио шуму и ниско растиње, речено је у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Фоча.

У тој јединици навели су да становништво и објекти тренутно нису угрожени, те да гашење ватре отежава неприступачан терен и близина минског поља.

Пријава о пожару примљена је око 18.00 часова, а узрок је људски фактор, кажу у фочанској Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици.

Ово је четврта данашња интервенција ватрогасаца на подручју Фоче.

Јована Врањеш

Друштво

Јована - симбол храбрости живота

Претходно су локализована пожаришта на Шиштету, Околиштима и у Штовићу, преноси Срна.

