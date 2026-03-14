Спремите се за временски преокрет: Стижу киша и снијег

Аутор:

АТВ

14.03.2026

13:42

Коментари:

0
Вријеме
Фото: АТВ

Хладније вријеме праћено кишом и снијегом на планинама очекује се у наредним данима у Републици Српској, показује прогноза Републичког хидрометеоролошког завода.

Недјеља, 15. март

У недјељу ујутро углавном ведро и свјеже, понегдје уз малу до умјерену облачност.

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје чак 12 насеља

"У наставку дана претежно сунчано и изнадпросјечно топло, док се од поднева у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу очекује умјерен развој облачности, понегдје с пролазном кишом и пљуском. Увече ведро. Вјетар слаб до умјерен промјенљив или јужних смјерова. Од средине дана на сјеверу вјетар у скретању на источне смјерове, умјерен, на ударе и јак", наводе они додајући да ће минимална температура бити од минус један до пет у нижим и од минус три у вишим предјелима.

"Максимална температура ваздуха од 15 до 20, у вишим предјелима од 12 степени", кажу метеоролози.

Понедјељак, 16. март

У понедјељак током првог дијела дана сунчано, на западу уз пролазну облачност.

Сцена

Дарко Лазић након сахране брата објавио емотиван снимак : ''Мили мој..''

"Од поднева јаче наоблачење од југа и запада, које ће се до краја дана премјештати ка свим крајевима, понегдје условити кишу или пљусак. Минимална температура ваздуха од два до шест, у вишим предјелима од минус два. Максимална температура ваздуха од 15 до 20, у вишим предјелима од 10 степени", наводе из РХМЗ.

Уторак, 17. март

Хладније и облачно вријеме с падавинама, понегдје и обилнијим очекује се у уторак, преносе Независне.

"Падаће киша, локално и јача, која ће у брдско-планинским предјелима прећи у сусњежицу или снијег. Максимална температура ваздуха од осам до 14, на југу до 17, у вишим предјелима од пет. Минимална температура ваздуха биће увече од један до шест, у вишим предјелима на западу од минус два", стоји у прогнози.

Хроника

Тежак судар комбија и џипа, Хитна помоћ и полиција на лицу мјеста

Сриједа, 18. март

Облачно вријеме уз слабе падавине очекује се и у сриједу.

"Падаће слаба киша у нижим, док се у брдско-планинским предјелима очекује сусњежица и слаб снијег. Минимална температура ваздуха од нула до шест, у вишим предјелима од минус три. Максимална температура ваздуха од осам до 15, на југу до 18, у вишим предјелима од шест степени", наводе они.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Временска прогноза

РХМЗ

Прочитајте више

Ауто са бх таблицама завршило у провалији: Међу повријеђенима и беба

Регион

Ауто са бх таблицама завршило у провалији: Међу повријеђенима и беба

2 ч

0
Катанац врата капија

Економија

Банкрот за банкротом, све више фирми принуђено да стави кључ у браву

2 ч

0
Без личне карте нема ни пића: Казне до 40.000 евра за продају алкохола

Регион

Без личне карте нема ни пића: Казне до 40.000 евра за продају алкохола

2 ч

0
Сарајево протест

Градови и општине

Протест у Сарајеву, грађани траже одговорност власти због трамвајске несреће

2 ч

0

Више из рубрике

Гранични прелаз Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

3 ч

0
"Ако ћутимо, оне су саме: Вечерас о снази, мајчинству и новом почетку

Друштво

"Ако ћутимо, оне су саме: Вечерас о снази, мајчинству и новом почетку

4 ч

0
Vocap telefon

Друштво

Пазите, ово је најопаснија превара тренутно: Не наседајте на поруке

4 ч

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 22 бебе

6 ч

0

15

30

Ово нисте очекивали: У Грацу саобраћајни знак на српском језику

15

20

Стручњаци упозоравају: Не отварајте прозоре између 8 и 10 ујутро

15

10

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане, ухапшена жена

15

01

Колико пута се заљубимо током живота?

15

00

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

