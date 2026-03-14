Спремите се за временски преокрет: Стижу киша и снијег

Аутор:АТВ
14.03.2026
13:42
Коментари:0
Хладније вријеме праћено кишом и снијегом на планинама очекује се у наредним данима у Републици Српској, показује прогноза Републичког хидрометеоролошког завода.
У недјељу ујутро углавном ведро и свјеже, понегдје уз малу до умјерену облачност.
"У наставку дана претежно сунчано и изнадпросјечно топло, док се од поднева у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу очекује умјерен развој облачности, понегдје с пролазном кишом и пљуском. Увече ведро. Вјетар слаб до умјерен промјенљив или јужних смјерова. Од средине дана на сјеверу вјетар у скретању на источне смјерове, умјерен, на ударе и јак", наводе они додајући да ће минимална температура бити од минус један до пет у нижим и од минус три у вишим предјелима.
"Максимална температура ваздуха од 15 до 20, у вишим предјелима од 12 степени", кажу метеоролози.
У понедјељак током првог дијела дана сунчано, на западу уз пролазну облачност.
"Од поднева јаче наоблачење од југа и запада, које ће се до краја дана премјештати ка свим крајевима, понегдје условити кишу или пљусак. Минимална температура ваздуха од два до шест, у вишим предјелима од минус два. Максимална температура ваздуха од 15 до 20, у вишим предјелима од 10 степени", наводе из РХМЗ.
Хладније и облачно вријеме с падавинама, понегдје и обилнијим очекује се у уторак, преносе Независне.
"Падаће киша, локално и јача, која ће у брдско-планинским предјелима прећи у сусњежицу или снијег. Максимална температура ваздуха од осам до 14, на југу до 17, у вишим предјелима од пет. Минимална температура ваздуха биће увече од један до шест, у вишим предјелима на западу од минус два", стоји у прогнози.
Облачно вријеме уз слабе падавине очекује се и у сриједу.
"Падаће слаба киша у нижим, док се у брдско-планинским предјелима очекује сусњежица и слаб снијег. Минимална температура ваздуха од нула до шест, у вишим предјелима од минус три. Максимална температура ваздуха од осам до 15, на југу до 18, у вишим предјелима од шест степени", наводе они.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Економија
2 ч0
Регион
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
30
15
20
15
10
15
01
15
00
Тренутно на програму