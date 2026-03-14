Logo
Large banner

Банкрот за банкротом, све више фирми принуђено да стави кључ у браву

Извор:

Танјуг

14.03.2026

13:15

Коментари:

0
Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Број банкрота компанија у Њемачкој порастао је за 10,3 одсто у 2025. години, након што су судови регистровали укупно 24.064 захтева за покретање стечајног поступка, саопштио је данас Статистички завод Њемачке (Дестатис).

На тај начин је настављен раст броја банкрота у Њемачкој који је већ био снажан претходних година, додаје се у извјештају.

У 2024. години број захтијева за стечајни поступак повећан је за 22,4 одсто у односу на годину раније, док је 2023. забиљежен раст од 22,1 одсто.

Према подацима Дестатиса, број банкрота компанија у 2025. био је највиши од 2014. године, када је регистровано 24.085 случајева.

Укупна потраживања поверилаца из банкрота пријављених током 2025. износила су око 47,9 милијарди евра, мање него годину раније када су износила око 58,1 милијарду евра.

Пад потраживања, упркос већем броју банкрота, објашњава се чињеницом да је у 2024. било више великих компанија које су отишле у стечај.

Број такозваних великих банкрота, код којих потраживања прелазе 25 милиона евра, смањен је за 15,6 одсто или за 49 случајева у односу на 2024. годину.

Посматрано по секторима, највећа учесталост банкрота забиљежена је у области транспорта и складиштења, гдје су регистрована 133 случаја на 10.000 компанија.

Слиједе угоститељство са 108 случајева на 10.000 фирми, као и грађевинарство са 104 случаја банкрота, додаје се у извјештају.

Само у децембру 2025. судови су забиљежили 2.037 захтева за банкрот компанија, што је 13,одсто више него у истом мјесецу годину раније.

Потраживања повјерилаца у тим случајевима износила су око 3,6 милијарди евра.

Порастао је и број личних банкрота, наводи се на веб страници Дестатиса.

У 2025. је регистровано је 77.219 случајева банкрота потрошача, што је повећање од 8,4 одсто у односу на претходну годину.

У децембру је забиљежено 6.278 таквих случајева, односно 12,3 одсто више него годину раније.

Подијели:

Тагови :

Стечај

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

15

20

15

10

15

01

15

00

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner