Logo
Large banner

Уз помоћ ових трикова сребрни накит ће сијати као нов

Аутор:

АТВ

14.03.2026

12:51

Коментари:

0
Сребрни накит временом потамни, нарочито ако има додир с влагом. Како да сребрни накит очистите да поново заблиста као нов? Ово су цаке.

Сав накит ће с временом изгубити свој сјај и потамнити, посебно ако се чува на влажном мјесту или је пак изложен додиру с хидратантним кремама, хлором, лаком за косу и слично. Како да сребрни накит поново заблиста?

Будући да је тамњење накита мање више неизбјежно, важно је знати како га очистити. Доносимо пет брзих и једноставних начина како да сребрни накит очистите, да не би морали да га носите професионалцима.

Паста од соде бикарбоне

Све што треба да урадите је да помијешате четири кашике соде бикарбоне с двије кашике млаке воде у густу пасту. Затим пасту нанесите влажном крпом на потамњела подручја и оставите да одстоји око два до три минута па истрљајте влажном крпом и осушите. Покушајте да накит не трљате прејако како му не бисте изгребали површину.

Неабразивна паста за зубе

Паста за зубе ефикасно је средство за чишћење сребрног накита, али кључно је да не користите абразивну пасту или ону која садржи једињења против каменца или за избељивање. Малу количину пасте истисните на мекану крпицу или марамицу и кружним покретима истрљајте потамњела подручја. Оставите да одстоји отприлике пет минута прије него што пасту исперете под водом.

Кечап

Истисните неколико капи кечапа на крпу и истрљате њоме потамнила подручја. За боље резултате се савјетује да га оставите на предмету 15 – ак минута прије него исперете млаком водом.

Алуминијумска фолија

Напуните посуду врућом водом, додајте кашику соли и мијешајте док се не отопи. Затим додајте неколико трака алуминијске фолије у посуду заједно са накитом и оставите га да одстоји неколико минута. На крају, извадите накит и исперите га водом. Можда ћете морати да поновите поступак неколико пута за боље резултате.

Амонијак и вода

Ова се метода не препоручује за старински сребрни накит, али је добра за новије сребро. Припремите раствор с једним делом део чистог амонијака и два дијела топле воде. Помешајте и ставите накит у њега на 10-ак минута. Након тога га пребришите меком, памучном крпом, преноси Еxпресс.ук.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Nakit

čišćenje

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner