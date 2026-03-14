Петковић: Пронађено рјешење које омогућава опстанак Срба на вјековним огњиштима

Извор:
СРНА
14.03.2026
12:05
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић саопштио је да је пронађено рјешење које ће омогућити Србима да остану на вјековним огњиштима на Косову и Метохији и несметан наставак рада српских образовних и здравствених институција.
Петковић је на ванредној конференцији за новинаре у Влади Србије рекао да рјешењем које је пронађено у вези са приштинским законом о странцима, српске институције неће бити интегрисане у приштински систем.
Бања Лука
"Реакција" упутила иницијативу за пакет мјера помоћи грађанима
Он је нагласио да ће десет српских градоначелника састављати листу свих запослених и студената, на основу које ће добијати радно и боравишно право запосленим Србима, као и да ће та листа бити обнављана на сваких 12 мјесеци.
Петковић је рекао да ће у листи бити лични подаци, које такозвана косовска полиција већ има, те да нема безбједносног ризика.
- Овим рјешењем се не ради ни о каквој интеграцији српских институција у некакав приштински систем, већ о проналаску начина како би сачували статус наших здравствених и просвјетних институција и наши људи наставили да раде по плановима, прогремима прописима и протоколима као и до сада - рекао је Петковић.
Регион
У Кочанима сјећање на трагични пожар у дискотеци: Погинуле 63 особе
Он је оцијенио да је избјегнут најгори могући сценарио затварања и гашења српских институција, што је, како каже, био главни циљ Приштине и примјене такозваног закона о странцима.
- Дошли смо до рјешења које ће омогућити несметан и нормалан рад и функционисање српских здравствених и образовних институција на Косову и Метохији. На рјешењу смо данима и недјељама радили са ЕУ и овог пута желим да похвалим ангажман /специјалног представника ЕУ за дијалог Београда и Приштине/ Петера Соренсена и ЕУ по овом питању - рекао је Петковић.
Он је навео да су о свему све вријеме били у контакту и разговарали са Србима на терену и са запосленима у инстутицијама, са ректором, деканима и директорима болница, као и са представницима Српске православне цркве, јер се ради о питању опстанка Срба на Косову и Метохији.
- Сачували смо Клиничко-болнички центар у Косовској Митровици, здравствене центре у Грачаници, Пасјану, све домове здравља, све амбуланте. Сачували смо и све предшколске установе, основне и средње школе - рекао је Петковић.
Он је навео да би око 20.000 људи директно било погођено законом о странцима, те да је сада свим српским житељима на Косову и Метохији омогућено да по олакшаној и убрзаној процедури изваде неопходна приштинска документа која су годинама потраживали.
Петковић је нагласио да се овим рјешењем не ради ни о каквом акту државе Србије који би водио било каквом имплицитном или експлицитном признању такозваног Косова.
БиХ
Вулић: Укидање акциза произвешће финансијску нестабилност
Како је навео, очекује се да ће у договору са ЕУ врло брзо бити пронађено рјешење и за возаче који управљају аутомобилима са српским регистарским таблицама, а возе уз овлаштење.
