Швајцарац покушао у Црну Гору унијети робу вриједну 100.000 евра

Извор:
СРНА
14.03.2026
11:30
Држављанин Швајцарске, који је из Истанбула слетио на Аеродром Тиват, ухапшен је јер је покушао да у Црну Гору унесе непријављену робу и новац у вриједности око 100.000 евра, саопштила је Управа царина.
Током контроле путника царински службеници су пронашли већу количину непријављене робе, укључујући луксузне ручне сатове, златни накит, предмете луксузних брендова, златарску вагу, документацију за сатове и накит.
Од њега је заплијењено 144 комада цигара, 10.915 евра и 3.880 турских лира, док је накнадним претресом откривен додатни накит и луксузни сатови који су били скривени у гардероби коју је носио. Процијењена вриједност одузете робе износи око 100.000 евра.
По налогу тужиоца у Котору, он је ухапшен због сумње за кријумчарење и прање новца.
