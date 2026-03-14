Logo
Large banner

Ракета погодила америчку амбасаду у Багдаду

14.03.2026

10:33

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

У синоћњем нападу ракета је погодила хелиодром на крову Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Багдаду у тренутку док милиције подржане од Ирана појачавају нападе.

Према наводима двојице ирачких безбједносних званичника, пројектил је погодио хелиодром унутар комплекса амбасаде Сједињених Америчких Држава у Багдаду.

Снимци које је објављују локални корисници X-а приказују дим који се у суботу ујутро уздиже изнад пространог комплекса амбасаде.

У нападу је погођен и тешко оштећен систем Ц-РАМ за одбрану од ракета и дронова, а који се налазио на крову зграде амбасаде.

Напад се догодио након што је Централна команда САД (CENTCOM) саопштила да се амерички авион за допуну горива срушио изнад западног Ирака у четвртак, при чему је погинуло свих шест чланова посаде.

Безбједносни званичници су за агенцију Франс прес рекли да је пројектил погодио круг амбасаде након што је прошао кроз Зелену зону, снажно утврђени дио средишта Багдада у којем се налазе институције ирачке владе и бројне стране амбасаде. Други извор је за АФП изјавио да је дрон гађао једну дипломатску мисију.

Дан прије напада амбасада је поново издала упозорење четвртог нивоа за Ирак због ранијих напада које су Иран и њему блиске милиције извели против америчких држављана, интереса и инфраструктуре, упозоравајући да Иран "може наставити да их гађа".

Подијели:

Тагови :

Bagdad

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner