Ријечи Дарка Лазића кидају душу: ''Лијепо сам га обукао, у ковчег сам ставио микрофон, парфем..''

14.03.2026
10:08
Бол и туга у породици Дарка Лазића не јењавају. Након што је сахранио свог брата Драгана Лазића, пјевач је у кругу пријатеља и породице подијелио најтеже тренутке кроз које пролази, а у којима је открио како су изгледали посљедњи тренуци прије него што је заувијек затворен сандук с тијелом његовог брата.
Неутешан, Дарко је пријатељима који су дошли на посљедњи испраћај покушао да објасни оно што се тешко може изговорити.
„Лијепо сам га обукао… У ковчег сам му ставио микрофон, парфем, торбицу и штап за пецање“, рекао је тихо.
Те ријечи одјекнуле су међу окупљенима снажније од било ког говора. У њима је, симболично, стало све оно што је чинило Драгана - љубав према музици, лични траг који је остављао гдје год да се појави и његову велику страст према пецању, хобију у којем је проналазио мир и задовољство.
Сломљен од туге, Дарко је додао:
„Ето, све се средило, био је никад срећнији и никад бољи… и онда овако да ми оде.“
Како је већ познато, браћа су била изузетно блиска и готово свакодневно у контакту. Њихов однос био је много више од обичне братске везе били су пријатељи, ослонац и подршка један другоме кроз све животне ситуације. Иако су их обавезе често водиле на различите стране, трудили су се да сваки слободан тренутак проведу заједно, било у породичном дому, било у друштву заједничких пријатеља.
Посебно су уживали у заједничким вожњама моторима, које су често организовали са друштвом. Једна од омиљених рута била им је релација између родног села Брестач и Шапца, гдје су заједно са пријатељима проводили вријеме у вожњи, дружењу и разговору. Управо један такав сусрет био је и њихов посљедњи.
Ништа није наговјештавало трагедију. Смијех, разговор, планови за наредне дане – све је изгледало као и безброј пута раније. Нико није могао ни да наслути да ће се само неколико сати касније догодити несрећа која ће заувијек промијенити животе њихове породице.
Тај дан Дарко данас памти по једној слици, осмијеху свог брата.
„Јуче је био много лијеп дан. Смијали смо се, брат ме је нон-стоп љубио. Рекао ми је: ‘Брате, волим што се овако дружимо.’ Стали смо и до манастира. Није скидао осмијех са лица. Ја сам први отишао, а он је са пријатељима касније кренуо. Видио сам да их нема и то ми је било чудно. Друг ме је позвао и једва изговорио шта се десило… Не могу, вјерујте ми, срце ће ми пући“, рекао је Дарко дан након трагедије, преноси Курир.
Пјевач је био један од првих који је дошао на мјесто несреће након трагичног догађаја. Када је видио да му брата нема на договореном мјесту, чекао је да стигне да би га пријатељи позвали да се врати рекавши му да је дошло до трагедије. Призор који је затекао остаће му заувиојек урезан у сјећање, а на дан сахране Дарко се потресним ријечима опростио од брата и на друштвеним мрежама.
Уз снимак док спарингују са бокс-рукавицама написао је:
„Рођени мој чекај брата. Свог. Поновићемо све на љепшем мјесту и смијати се као некад”, написао је уз снимак на коме не скидају осмијех са лица.
