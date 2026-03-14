Трагедија у Сарајеву: На тротоару пронађено тијело мушкарца

АТВ
14.03.2026
Тијело мушкарца синоћ је пронађено на тротоару, на подручју општине Стари Град, у улици Мула Мустафе Башескије.
Како је за портал „Аваза“ потврђено из МУП-а КС, у 20:40 сати је ПУ Стари Град обавијештена од стране тима Хитне помоћи да су имали интервенцију у улици Мула Мустафе Башескије, на тротоару, и да је љекар констатовао смрт мушкарца старости од 68 година.
- Обавијештен је тужилац и обављен је увиђај – потврдила нам је портпаролка Управе полиције МУП-а КС Мерсиха Новалић.
Претпоставља се да је мушкарцу позлило на улици.
