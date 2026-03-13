Потпуна обустава саобраћаја: Тешка несрећа у БиХ, на терену и ватрогасци

13.03.2026
Око 18:30 сати догодила се тежа саобраћајна несрећа на излазу из Груда, у мјесту Јамине, због које је саобраћај према Имотском тренутно у потпуности затворен.
Према првим информацијама, у несрећи су учествовала два аутомобила.
На мјесто догађаја одмах су упућене екипе хитне медицинске помоћи, полиције и ватрогасаца, који су тренутно на терену те обављају интервенцију и осигуравају подручје несреће.
Занимљивости
Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане
Полиција уједно регулише саобраћај, пише "Херцеговина.инфо".
За сада нема званичних информација о степену повреда учесника, а више детаља очекује се након увиђаја који проводе полицијски службеници.
Prometna nesreća na izlazu iz Gruda. pic.twitter.com/PpZ6NJXBNj— hercegovina.info (@hercegovinainfo) March 13, 2026
