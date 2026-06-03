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Додик: Српска наставља сарадњу на највишем нивоу са Руском Федерацијом

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:36

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Република Српска наставља сарадњу на највишем нивоу са Руском Федерацијом, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик након што је делегација Републике Српске допутовала у Санкт Петербург гдје ће присуствовати Међународном економском форуму.

"Традиционални форум, под покровитељством предсједника Русије Владимира Путина показује способност у привреди", додао је Додик за РТРС.

Истакао је да ће форуму присуствовати значајне делегације, али и међународни пријатељи.

"Долазе значајне делегације из западних земља, као и компаније из Европе. Ово је прилика да се поново сретнемо са нашим важним партнерима. Радује ме што ћемо се срести с неким с ким смо имали до сада сарадњу у овим деликатним условима", додао је Додик.

Истакао је да ће делегација Српске у наредна два дана имати прилику да се сусретне са веома важним људима и партнерима.

Подсјећамо, делегација Републике Српске допутовала је данас у Санкт Петербург гдје ће присуствовати Међународном економском форуму, а на аеродрому их је дочекао предсједник Комитета за спољне послове, члан Владе Санкт Петербурга Јевгениј Григоријев.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Русија

Република Српска

Санкт Петербург

Форум

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