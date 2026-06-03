Делегација Републике Српске допутовала у Санкт Петербург

Аутор:АТВ
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Делегација Републике Српске допутовала је данас у Санкт Петербург, гдје ће присуствовати Међународном економском форуму, а на аеродрому их је дочекао предсједник Комитета за спољне послове, члан Владе Санкт Петербурга Јевгениј Григоријев.
У Санкт Петербург допутовали су предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немања Ковачевић, пише "Срна".
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Тема 29. Међународног форума је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности", а предсједник Руске Федерације Владимир Путин рекао је да је тема инспирисана фундаменталном идејом тужне фазе неслоге.
"Данас, када се односи и економске везе суочавају са невиђеним изазовима, фрагментацијом и поремећајем логистичких и технолошких ланаца, прагматизам и егелитарни дијалог су посебно релевантни. Дозволите нам да вам кажемо да је наша земља била и остала дио глобалног економског система", рекао је Путин.
Фондација "Росконгрес", која је и организатор Санктпетербуршког међународног економског форума, објавила је да је Путин исказао очекивања да ће квалитетне дискусије донијети нова, ефикасна рјешења за економска и еколошка питања, проучавајући енергетику, дигитализацију, безбједност, складиштење, развој јеврејског капитала и општи финансијски и трговински суверенитет.
Главни сегменти и фокус догађаја обухватају глобалне економске изазове, међународну сарадњу и алтернативне системе.
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На Форуму учествују представници из више од 130 земаља, а земља гост, ове године је Саудијска Арабија.
Међународни економски форум у Санкт Петербургу трајаће до 6. јуна, а пленарна сједница на којој ће се обратити предсједник Руске Федерације Владимир Путин заказана је за 5. јун.
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