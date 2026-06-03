Проблеми се калеме - мјештани бањалучког насеља поставили ултиматум

Аутор:АТВ
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Нова киша, стари проблеми у Бањалуци. Тако се у најкраћем може описати ситуација у граду. Огорчење мјештана расте у већини насеља, па тако и на Лаушу.
Након што је јутарњи пљусак потпуно потопио улице на Лаушу и оставио бројне грађане заробљене у воденим замкама, огорчени мјештани овог бањалучког насеља упутили су отворен и оштар ултиматум.
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Поручили су да ће гласове на предстојећим изборима дати искључиво ономе ко трајно ријеши проблем поплава.
Како је јутрос објавили, довољно је било свега неколико минута јаче кише да се саобраћај у овом дијелу града потпуно паралише, а мјештани остану одсјечени од свијета због нефункционалне оборинске канализације.
Нова свједочења становника Лауша показују да је ситуација давно измакла контроли, те да су грађани препуштени сами себи и нефункционалном систему.
"Ко нам ријеши поплаве имаће наше гласове!“
Златко Марјанац, становник насеља Лауш, у разговору за "БЛ портал" не крије огорчење и кроз иронију шаље јасну понуду свим политичким актерима у Бањалуци.
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“Ако не можемо ништа добити овако, па дајте нам бар ријешите овај проблем, јер једино тако можемо разговарати. Ово је отворена понуда и за власт и за опозицију – ко нам ријеши поплаве, има наше гласове за изборе! Нама лова не треба, причамо о огранку улице Душана Јокића код амбуланте на Лаушу. Неким људима овдје стално улази вода у куће, имамо огроман проблем и нажалост, ми смо на то већ научили”, прича Марјанац.
Na Laušu gube strpljenje: Ko zaustavi poplave, ima naše glasove, više informacija na https://t.co/OcHBHXNB7t pic.twitter.com/UuxcxTlYST— BL Portal (@bl_portal) June 3, 2026
Он наглашава да је на ово насеље већ годинама Град потпуно заборавио.
“Од Игора Радојичића нико више овдје није дошао, нити је шта поправио, нити било шта друго урадио. Писали смо апеле, али ништа није имало успјеха. Долазила је и комунална полиција, али они само дођу и кажу: ‘Ми за то нисмо надлежни’. Ко год да дође, нико на крају не буде надлежан. Једино када иду избори, нешто се и може покушати ријешити”, огорчен је Марјанац.
Да су поплаве код амбуланте само врх леденог бријега нагомиланих комуналних проблема на Лаушу, потврђује и Милана Мишић, предсједница Савјета мјесне заједнице Лауш 1.
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Она истиче да Градска управа показује хроничан немар према овом насељу.
“Не чисте пропусте, они буду зачепљени пијеском и чиме већ све не, и зато одмах избије вода. Али да вам кажем, то је заправо један од мањих проблема које имамо. Код нас су отворена опасна клизишта због којих је и саобраћај потпуно затворен у појединим улицама. Не рјешавају се пуно крупнији проблеми, па како онда да ријеше овај? Већ када су кише, нама су огроман проблем клизишта која су активна, а нико није изашао на терен да их санира. Улице су затворене у Косовској улици, изнад улице Франца Шуберта, и то тако већ стоји годину дана”, наводи Мишићева за "БЛ портал".
Председница МЗ Лауш 1 додаје да комуналне службе у овом насељу готово да и не постоје, осим за потребе фотографисања.
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“Нити чисте канализационе цијеви, нити перу улице код нас. А и то када раде, раде само доле до школе. Ја не знам да су икада ишта опрали или очистили како треба изнад тога, све је потпуно зачепљено. Они то не чисте ни зими, а камоли сада”, закључује Милана Мишић.
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