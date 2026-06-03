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Песков: Напад на аутобус - нови злочин кијевског режима

03.06.2026 16:54

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Терористички напад украјинских снага на аутобус у Доњецкој Народној Републици у којем је погинуло осам цивила, а 11 рањено, нови је злочин кијевског режима, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Намјерно циљају и нападају цивиле. Ово је неопростиво. Услиједиће одговор и казна", рекао је Песков.

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Он је додао да овакви злочини морају да буду истражени и да је казна неизбјежна.

Украјинске снаге напале су данас дроном аутобус у Јенакијеву и том приликом је погинуло осам цивила, а 11 рањено.

(СРНА)

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Кремљ

Русија

Украјина

Кијев

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