Песков: Напад на аутобус - нови злочин кијевског режима

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Терористички напад украјинских снага на аутобус у Доњецкој Народној Републици у којем је погинуло осам цивила, а 11 рањено, нови је злочин кијевског режима, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Намјерно циљају и нападају цивиле. Ово је неопростиво. Услиједиће одговор и казна", рекао је Песков.
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Он је додао да овакви злочини морају да буду истражени и да је казна неизбјежна.
Украјинске снаге напале су данас дроном аутобус у Јенакијеву и том приликом је погинуло осам цивила, а 11 рањено.
(СРНА)
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