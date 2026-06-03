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Мушкарац ножем избо љубавницу у тржном центру: Хорор у Румунији

Аутор:

АТВ
03.06.2026 16:42

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Млада жена је избодена ножем на смрт у продавници у којој је радила у једном тржном центру у Темишвару, у Румунији.

Како преносе медији, њу је напао мушкарац са којим је била у вези.

Све се догодило пред запосленима и муштеријама, који су шокирани посматрали напад.

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Повријеђена жена је превезена у болницу, још увијек нема много информација о њеном стању, док је особа која ју је убола сада у полицијском притвору и биће испитана.

– Издала ме је. Био сам са њом седам година. Раздвојила ме је од жене – рекао је човјек.

(Телеграф.рс)

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Подијели:

Тагови :

Убиство

љубавница

Темишвар

тржни центар

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