Ухапшен Паљанин због сумње да је подметнуо бомбу под возило љекара

Аутор:Огњен Матавуљ
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Страјко Ђурић из Пала ухапшен је због сумње да је јуче подметнуо бомбу под аутомобил љекара Миладина Б. која се није активирала, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо радило се о ручној бомби која је била подметнута под возило. Срећом бомба је на вријеме уочена и све је пријављено полицији која је обезбједила возило до доласка стручног тима који је јутрос уклонио експлозивну направу. Мотив напада није познат и детаљно се истражује.
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У ПУ Источно Сарајево наводе да се С.Ђ. сумњичи да је јуче око 18.55 часова испод возила, које се налазила на паркингу испред породичне куће оштећеног, поставио бомбу.
”Предузимањем оперативних мјера и радњи и уз помоћ система видео надзора јавних површина на подручју Града Источно Сарајево, полицијски службеници су дошли до сазнања да се у вези са догађајем доводи С.Ђ. који је лишен слободе”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
О свему је обавијештен тужилац Окружног тужилаштва Источно Сарајево који је цијели случај квалификовао као кривично дјело изазивање опште опасности.
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”По наредби Основног суда у Сокоцу извршен је претрес возила, куће и помоћних објеката у Палама, које користи осумњичени. Том приликом пронађена је пушка, једна бомба и више метака”, наводе у полицији.
Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити предат у надлежност тужилаштва.
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