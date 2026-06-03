Logo
Large banner

Ухапшен Паљанин због сумње да је подметнуо бомбу под возило љекара

Аутор:

Огњен Матавуљ
03.06.2026 16:14

Коментари:

0
Ухапшен Паљанин због сумње да је подметнуо бомбу под возило љекара
Фото: АТВ

Страјко Ђурић из Пала ухапшен је због сумње да је јуче подметнуо бомбу под аутомобил љекара Миладина Б. која се није активирала, сазнаје АТВ.

Како сазнајемо радило се о ручној бомби која је била подметнута под возило. Срећом бомба је на вријеме уочена и све је пријављено полицији која је обезбједила возило до доласка стручног тима који је јутрос уклонио експлозивну направу. Мотив напада није познат и детаљно се истражује.

Доктор

Друштво

У петак штрајк упозорења здравствених радника

У ПУ Источно Сарајево наводе да се С.Ђ. сумњичи да је јуче око 18.55 часова испод возила, које се налазила на паркингу испред породичне куће оштећеног, поставио бомбу.

”Предузимањем оперативних мјера и радњи и уз помоћ система видео надзора јавних површина на подручју Града Источно Сарајево, полицијски службеници су дошли до сазнања да се у вези са догађајем доводи С.Ђ. који је лишен слободе”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

О свему је обавијештен тужилац Окружног тужилаштва Источно Сарајево који је цијели случај квалификовао као кривично дјело изазивање опште опасности.

Руковање

Економија

Бизнисмен из Српске преузима компаније у осам држава?

”По наредби Основног суда у Сокоцу извршен је претрес возила, куће и помоћних објеката у Палама, које користи осумњичени. Том приликом пронађена је пушка, једна бомба и више метака”, наводе у полицији.

Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити предат у надлежност тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бомба

Подметнута бомба

Пале

хапшење

Полиција

Страјко Ђурић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

медвјед звијер дивља животиња

Свијет

Планинар је само пролазио, а онда се догодило незамисливо: Ово је натјерало медвједицу на напад

1 ч

0
Полицијско ауто

Друштво

За свега пет дана кажњено скоро 3.000 возача

1 ч

0
Рамско језеро

Друштво

Потопљени свијет у БиХ крије многе тајне из историје

1 ч

0
Муња и торнадо погодили село.

Свијет

Погледајте тренутак удара: Торнадо у Италији обарао дрвеће и тезге на пијаци

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Хроника

Тодоровић: Слиједи идентификација тијела пронађеног у Бадовинцима

3 ч

0
Осуђен бахати полицајац: Пјешаку прислонио пиштољ на главу због упозорења да пребрзо вози!

Хроника

Осуђен бахати полицајац: Пјешаку прислонио пиштољ на главу због упозорења да пребрзо вози!

3 ч

0
Dalibor Mandić

Хроника

Мандићу смањена казна за убиство Ариела Богдановића!

3 ч

4
Потрага за дјечаком у Дрини

Хроника

Окончана потрага за дјечаком, пронађено тијело предато МУП-у Србије ради идентификације

4 ч

0

  • Најновије

16

54

Песков: Напад на аутобус - нови злочин кијевског режима

16

54

''Ма, какви скупо'': Нови производи стигли на бањалучку Тржницу

16

45

Аларм из Брисела: Чак 1,3 милиона радних мјеста у Европи пред гашењем!

16

42

Мушкарац ножем избо љубавницу у тржном центру: Хорор у Румунији

16

41

Сабаленка се распала и на нестваран начин испала са Ролан Гароса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner