Погледајте тренутак удара: Торнадо у Италији обарао дрвеће и тезге на пијаци

Аутор:АТВ
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Италијански главни град данас је погодило невријеме са јаким падавинама, а појавио се и торнадо који је обарао дрвеће и тезге на пијаци у Риму.
Обилна киша довела је до изливања атмосферске канализације и поплава у насељима Номентано, Саларио и Париоли, гдје је саобраћај заустављен јер је ниво воде скоро прекрио аутомобиле, преноси АНСА.
Een tornado in Rome heeft vanochtend voor veel schade gezorgd, met name in de wijk Prati Fiscali. #tornado #rome #weervideo #schade #noodweer #onweer #pratifiscali pic.twitter.com/RjNNfI1g4p— Weer & Radar Nederland (@weerenradar_nl) June 3, 2026
Многе друге дијелове Италије погодиле су данас јаке кише које су изазвале поплаве, посебно у Фурланији, Тоскани и Лацију.
🌪️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord. pic.twitter.com/g8WNTCqvaf— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
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