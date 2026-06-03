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Погледајте тренутак удара: Торнадо у Италији обарао дрвеће и тезге на пијаци

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:38

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Муња и торнадо погодили село.
Фото: Ralph W. lambrecht/Pexels

Италијански главни град данас је погодило невријеме са јаким падавинама, а појавио се и торнадо који је обарао дрвеће и тезге на пијаци у Риму.

Обилна киша довела је до изливања атмосферске канализације и поплава у насељима Номентано, Саларио и Париоли, гдје је саобраћај заустављен јер је ниво воде скоро прекрио аутомобиле, преноси АНСА.

Многе друге дијелове Италије погодиле су данас јаке кише које су изазвале поплаве, посебно у Фурланији, Тоскани и Лацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Италија

Олуја

торнадо

невријеме

Рим

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