Мрачна мрежа Џефрија Епстајна: Како је преко модне индустрије ловио жртве по Европи?

Аутор:АТВ
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Џефри Епстајн је систематски користио модну индустрију како би пронашао своје жртве.
Истраживање које су спровели њемачки јавни емитери НДР, ВДР и лист "Зидојче цајтунг" открива да је најмање 19 Европљанки на овај начин упознало осуђеног сексуалног преступника, преноси Дојче веле.
Мрежа је посебно циљала младе жене које су се надале каријери фото-модела.
Према сазнањима, најмање пет особа регрутовало је дјевојке у Европи у име Џефрија Епстајна, представљајући се као скаути за моделе. Анализом Епстајнових досијеа, које је објавило Министарство правде САД, и друге документације, истраживачки тим је идентификовао 19 Европљанки које су на тај начин упознале Епстајна. Десетине других случајева из Европе нису могле бити поуздано потврђене због непотпуне документације, а претпоставља се да постоји велики број непријављених случајева.
Досијеи откривају доследан образац обмане, зависности и сексуалне експлоатације: Епстајнови скаути тражили су младе, атрактивне дјевојке широм Европе, обећавајући им успјешне манекенске каријере. Након што би прослиједили њихове фотографије, уз навођење националности и година, Епстајн би одлучивао о даљим корацима. Први контакт би се обично остваривао путем Скајпа или директним сусретом у једној од његових резиденција.
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Тај сценарио доживјела је и Мара (име промијењено), која је идентификована захваљујући недовољном редиговању Епстајнових досијеа. Она је средином 2000-их, као двадесетогодишња дјевојка из Источне Европе, у једном салону за нокте у Шпанији упознала мушкарца који се представио као Данијел С. Он јој је говорио о својим везама у модној индустрији. „Била сам одушевљена јер сам одувијек жељела да будем модел“, присјећа се она.
Претрага имена Данијела С. у досијеима даје више од 1.800 резултата. Ријеч је о шведском држављанину који наводно живи у Француској. Између 2005. и 2019. године, он је Епстајну послао фотографије најмање 52 дјевојке, углавном Европљанки. Већина је имала између 18 и 23 године, а бар једна од њих је у то вријеме била малољетна.
Данијел С. је успоставио везу између Епстајна и Маре, која је након разговора преко Скајпа отпутовала на Флориду, вјерујући да иде на разговор за посао. Међутим, стварност је била другачија. „Рекао је да можда манекенство није прави пут, те да би ми могао помоћи на друге начине“, рекла је Мара. Услиједило је, како наводи, вишегодишње сексуално злостављање и стварање емотивне и финансијске зависности. Данијел С. и његов адвокат нису одговорили на упите о овим наводима, док је он сам на друштвеним мрежама раније тврдио да је само професионални извиђач који није био упознат са Епстајновим криминалним радњама.
Поред Данијела С., идентификоване су још четири особе из модне индустрије које су наводно радиле за Епстајна, укључујући и покојног француског агента Жан-Лика Брунела. Адвокат Арик Фудали, који заступа 11 жртава, истиче да је Епстајн био „мајстор манипулације“ који је знао како да искористи снове младих дјевојака.
Након што је 2022. године Епстајнова саучесница Гислејн Максвел осуђена на 20 година затвора, у Сједињеним Државама нису покренути нови поступци. Ипак, након објављивања докумената, земље попут Француске, Пољске и Летоније основале су посебне истражне јединице за трговину људима. Према подацима париског тужилаштва, око 20 жена јавило се у вези са овим случајем, тражећи правду за пакао кроз који су прошле.
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