Жртва тврди да ју је Епстин злостављао док је био у кућном притвору

АТВ

АТВ
14.05.2026 07:23

Коментари:

0
Фото: AP, US District Judge New York

Жртва злостављања Џефрија Епстина, Роза изјавила је током свог првог јавног свједочења на саслушању које су организовале демократе у Представничком дому САД, да ју је покојни осуђени сексуални преступник злостављао док је био у кућном притвору због подвођења малољетнице.

Дјевојка по имену Роза, изјавила је да је имала само 18 година када је 2008. године упознала модног агента Жан-Лик Брунела који јој је обећао манекенску каријеру, преноси Би-Би-Си.

"Долазила сам из финансијски нестабилног окружења и била сам идеална мета", рекла је кроз сузе током свједочења.

До маја 2009. године живјела је у Њујорку, а у јулу Брунел ју је упознао са Епстином, који јој је понудио посао у својој фондацији на Флориди, у вријеме када му је, у оквиру споразума након пресуде, било дозвољено да напушта притвор до 16 сати дневно, шест дана у недјељи.

"Једног дана, његова масерка ме је позвала у његову собу гдје ме је Џефри први пут сексуално злостављао. Током наредне три године била сам изложена константном силовању", рекла је Роза.

Чланови одбора за надзор су у уторак објавили извјештај у којем се наводи да је контраверзни споразум о признавању кривице омогућио Епстину да "настави злостављање и трговину људима готово још једну деценију".

Роза је, како наводи, поново проживјела трауму након што је њено име случајно објављено у Епстиновим фајловима које је објавило Министарство правде САД, "док су богати и моћни остали заштићени".

"Сада ме контактирају новинари из цијелог свијета. Не могу да живим нормално. Могу само да замислим дугорочне посљедице које ће ова грешка имати по мој живот", рекла је она.

Министарство правде САД је раније саопштило да је са сајта уклоњен дио докумената након што су жртве навеле да су њихови идентитети компромитовани због лоше урађених редакција у материјалу, као и да су грешке настале "усљед техничке или људске грешке".

Још једна Епстинова жртва, Марија Фармер је дала исказ путем снимљење поруке у којој је изјавила да је први пут пријавила злостављање 1996. године.

Она је оптужила полицијске и правосудне инситутције да нису реаговале.

Саслушање су организовали демократски чланови Одбора за надзор Представничког дома и локални демократски представници, а законодавци су саслушали свједочења о томе како су Епстин и његови саучесници годинама избјегавали одговорност и како је правосудни систем више пута изневјерио жртве, преноси Би-Би-Си.

Епстин је преминуо у затворској ћелији у Њујорку 10. августа 2019. године, чекајући суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.

Његова пресуда из 2008. године се односила на подвођење малољетнице, након чега је регистрован као сексуални преступник.

