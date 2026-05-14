Свечани дочек Трампа у Пекингу уз црвени тепих, гарду и почасну салву

Предсједник Кине Си Ђинпинг приредио је свечану церемонију добродошлице америчком предсједнику Доналду Трампу испред Велике народне сале у Пекингу, уз црвени тепих, војни оркестар, гарду и почасну салву на Тргу Тјененмен.
Трампова колона стигла је до Велике народне сале у 10.01 по локалном времену, готово тачно према распореду, а амерички предсједник изашао је из возила два минута касније, обучен у тамно одело са црвеном краватом, пренео је Гардијан.
На врху степеница сале дочекао га је кинески предсједник, након чега су се двојица лидера руковала неколико секунди.
Трамп је том приликом кратко потапшао Сија по руци.
Уз двојицу лидера била је и америчка делегација, међу којом су били државни секретар Марко Рубио, министар одбране Пит Хегсет и више пословних лидера, укључујући извршног директора "Тесле", Илона Маска.
Након руковања, Си се поздравио са члановима америчке делегације, а добродошлицу је пратило свирање војног оркестра.
Трамп и Си потом су заједно прошли црвеним тепихом и попели се на подигнути црвено-златни подијум, гдје је кинески војни оркестар извео америчку химну.
Трамп је салутирао док су одјекивале топовске салве преко Трга Тјененмен, након чега су оба лидера мирно стајала током извођења кинеске химне.
(Танјуг)
