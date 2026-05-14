Logo
Large banner

Свечани дочек Трампа у Пекингу уз црвени тепих, гарду и почасну салву

Аутор:

АТВ
14.05.2026 07:13

Коментари:

0
Доналд Трамп и Си Ђинпинг на црвеном тепиху у Пекингу.
Фото: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

Предсједник Кине Си Ђинпинг приредио је свечану церемонију добродошлице америчком предсједнику Доналду Трампу испред Велике народне сале у Пекингу, уз црвени тепих, војни оркестар, гарду и почасну салву на Тргу Тјененмен.

Трампова колона стигла је до Велике народне сале у 10.01 по локалном времену, готово тачно према распореду, а амерички предсједник изашао је из возила два минута касније, обучен у тамно одело са црвеном краватом, пренео је Гардијан.

Нафта

Друштво

Стабилне цијене нафте након великог раста због тензија на Блиском истоку и пада залиха

На врху степеница сале дочекао га је кинески предсједник, након чега су се двојица лидера руковала неколико секунди.

Трамп је том приликом кратко потапшао Сија по руци.

Уз двојицу лидера била је и америчка делегација, међу којом су били државни секретар Марко Рубио, министар одбране Пит Хегсет и више пословних лидера, укључујући извршног директора "Тесле", Илона Маска.

Након руковања, Си се поздравио са члановима америчке делегације, а добродошлицу је пратило свирање војног оркестра.

Гранични прелаз Градишка

Друштво

Гужве на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

Трамп и Си потом су заједно прошли црвеним тепихом и попели се на подигнути црвено-златни подијум, гдје је кинески војни оркестар извео америчку химну.

Трамп је салутирао док су одјекивале топовске салве преко Трга Тјененмен, након чега су оба лидера мирно стајала током извођења кинеске химне.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Си Ђинпинг

Кина

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свети пророк Јеремија

Друштво

Славимо Светог пророка Јеремију: Зашто се данас не ваља чешљати?

2 ч

0
Таблете

Наука и технологија

Шта је лијек фентанил?

10 ч

0
Познат узрок смрти Милана Радуловића Лаће

Сцена

Познат узрок смрти Милана Радуловића Лаће

10 ч

0
Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

Занимљивости

Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

11 ч

0

Више из рубрике

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Ужас у Њемачкој! Педијатар оптужен за 130 случајева сексуалног злостављања дјеце

2 ч

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Свијет

Венс: САД воде "веома агресивне" преговоре са Ираном

11 ч

0
Француска осигурала залихе маски за три мјесеца у случају епидемије хантавируса

Свијет

Француска осигурала залихе маски за три мјесеца у случају епидемије хантавируса

12 ч

0
Тужилаштво тражи седам година затвора за Саркозија

Свијет

Тужилаштво тражи седам година затвора за Саркозија

12 ч

0

  • Најновије

09

58

Блануша показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Српске?

09

56

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

09

49

Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

09

43

Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

09

36

Пала четворка из Приједора: Пресрели ауто, па претукли путнике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner