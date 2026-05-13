Тужилаштво тражи седам година затвора за Саркозија

АТВ
13.05.2026 21:40

Фото: Tanjug / AP

Француско тужилаштво затражило је од суда да пошаљу бившег предсједника Николу Саркозија у затвор на седам година и да га новчано казне са 300.000 евра поводом оптужбе да је покојни либијски лидер Моамер Гадафи тајно финансирао његову успјешну предсједничку кампању 2007. године.

Тужилаштво је затражило од тројице судија који разматрају жалбу да Саркозија прогласе кривим за корупцију, незаконито финансирање кампање и прикривање проневјере либијских јавних средстава.

Саркози је ослобођен ове три оптужбе на првом суђењу.

У посебном захтјеву тужилаштво тражи да му се забрани обављање јавних функција на пет година.

Саркози /71/ је у септембру 2025. године осуђен на пет година затвора због завјере за извршење кривичног дјела, чиме је постао први бивши француски предсједник у модерној историји који је завршио у затвору.

Одлежао је 20 дана у париском затвору Ла Санте, а потом је пуштен у новембру, али је остао под надзором суда.

Саркози је уложио жалбу на пресуду, али су исто учинили и тужиоци, који сада према истој оптужници траже строжу казну. Коначна пресуда очекује се 30. новембра, пренио је АП.

Бивши предсједник се посљедњих година суочио са више случајева корупције, али случај Либије има далеко највећу политичку и симболичку тежину, пошто се у њему наводи да је страна диктатура помогла да француски предсједник дође на власт.

