Сјећате ли се шамара Макрона? Откривен разлог, умијешана позната глумица

Прије скоро годину дана, у мају 2025, Брижид Макрон ошамарила је свог супруга и предсједника Француске Емануела Макрона.
Наиме, по слијетању у Индонезију, пред излазак из авиона, прва дама га је одгурнула, а након што су их камере снимиле он је наставио да се понаша лежерно.
Пошто је Јелисејска палата најприје негирала да се било шта слично догодило, а снимак потврдио да се ударац заиста десио, француски предсједник објаснио је да су се супруга и он само шалили.
Још није јасна позадина инцидента, иако су се недавно појавиле гласине да то има везе с Макроновом срдачношћу према премијерки Италије Ђорђи Мелони, а сада француски медији преносе тврдње да је иза свега заправо љубомора Брижит Макрон. Ипак, наводно то нема везе с Мелонијевом, већ с једном познатом глумицом, преноси Glossy.
French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2025
The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.
What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC
Књига Флоријана Тардифа „(Скоро) савршен пар“ открива бројне детаље из приватног живота француског предсједника Емануела Макрона и његове супруге Брижит, о којима се до сада мало знало у јавности.
Аутор је током рада на књизи имао више од седамдесет саговорника, укључујући и саму прву даму Француске, а желио је да прикаже динамику њиховог односа иза затворених врата.
Велику пажњу јавности привукао је и дио који се односи на наводни сукоб брачног пара током лета за Југоисточну Азију у мају 2025. године. Тардиф пише да је до расправе дошло након што је Брижит Макрон наводно прочитала поруку коју није требало да види.
Према свједочењима људи из предсједничког окружења, свађа је трајала дуже него што је то иначе био случај и одвијала се у предњем дијелу предсједничког авиона. У једном тренутку један од чланова особља отворио је врата мислећи да се ситуација смирила, али је тада услиједио потез који је привукао велику пажњу медија, јер га је забиљежила камера агенције АП.
“Тешко је видјети било шта друго осим шамара”, рекла је касније бивша савјетница из Јелисејске палате.
Аутор даље тврди да проблем није био само садржај спорне поруке, већ и сумње које је она изазвала код Брижит Макрон. Једна њена блиска пријатељица, која је жељела да остане анонимна, наводно је рекла да се прва дама осјећала запостављено и емоционално скрајнуто.
“Осјећала се избрисано. И то због много млађе жене”, објаснила је.
У књизи се помиње и име француско-иранске глумице Голшифтех Фарахани, која већ годинама живи ван Ирана, али аутор не улази детаљније у природу њеног наводног односа с француским предсједником. Француски медији пишу да је њихова „веза платонска“.
Голшифтех Фарахани има 43 године и рођена је у Техерану, а у биографији има филмове „М као мајка“, „Тијело лажи“, „О Ели“, „Камен стрпљења“, „Дјевојке сунца“, „Патерсон“...
Иза себе има два брака и везу с глумцем Лујем Гарелом, који се повезује с глумицом Анђелином Џоли, а већ неколико година живи на Ибици и у Порту, након што је годинама становала у Француској.
Када су се појавиле прве информације о инциденту из авиона, званична објашњења догађаја била су различита. Сама Брижит Макрон покушала је касније да умањи значај цијеле ситуације и објасни шта се догодило током лета.
“Била сам веома уморна. Током лета било је много турбуленција, што ме је држало будном. У том тренутку нисам жељела да изађем из авиона. Покушао је да ме насмије, дао ми је воде, а ја сам га одгурнула”, рекла је она.
