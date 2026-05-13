Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

13.05.2026 16:43

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са вршиоцем дужности либијског министра спољних послова Тахером ел-Бауром у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 21. априла 2026. године.
Фото: Таnjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Промовисање заједничких принципијелних приступа међународном праву унутар Заједнице независних држава /ЗНД/ посебно је релевантно у контексту бројних случајева у којима га је колективни Запад прекршио, као што је то био случај приликом агресије на СР Југославију, Ирак и Либију, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Он је у видео-поруци учесницима Међународног правног форума ЗНД навео да је "пуни правни рат" покренут против држава које бране свој суверенитет и воде национално оријентисан курс унутрашње и спољне политике

"Тај рат је усмјерен и на отворено фалсификовање историје", истакао је Ларов.

Према ријечима Лаврова, током 35 година постојања ЗНД формиран је чврст правни оквир у свим областима сарадње, а више од 650 потписаних међународних уговора, од којих је око 550 на снази.

Лавров: Кијев намјерно гађа цивиле у Русији

"Грубо кршење међународног права се наставља у Украјини, гдје кијевски режим, уз подршку својих западних спонзора, спроводи отворено нацистичку политику доношењем закона против руског језика и канонске Украјинске православне цркве, што представља директно кршење Повеље УН и бројних конвенција које захтијевају од свих држава да поштују језичка, вјерска и друга људска права", напоменуо је Лавров, преноси Срна.

