Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

Промовисање заједничких принципијелних приступа међународном праву унутар Заједнице независних држава /ЗНД/ посебно је релевантно у контексту бројних случајева у којима га је колективни Запад прекршио, као што је то био случај приликом агресије на СР Југославију, Ирак и Либију, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је у видео-поруци учесницима Међународног правног форума ЗНД навео да је "пуни правни рат" покренут против држава које бране свој суверенитет и воде национално оријентисан курс унутрашње и спољне политике
"Тај рат је усмјерен и на отворено фалсификовање историје", истакао је Ларов.
Према ријечима Лаврова, током 35 година постојања ЗНД формиран је чврст правни оквир у свим областима сарадње, а више од 650 потписаних међународних уговора, од којих је око 550 на снази.
Лавров: Кијев намјерно гађа цивиле у Русији
"Грубо кршење међународног права се наставља у Украјини, гдје кијевски режим, уз подршку својих западних спонзора, спроводи отворено нацистичку политику доношењем закона против руског језика и канонске Украјинске православне цркве, што представља директно кршење Повеље УН и бројних конвенција које захтијевају од свих држава да поштују језичка, вјерска и друга људска права", напоменуо је Лавров, преноси Срна.
