Жестока пуцњава у филипинском парламенту због хапшења сенатора

У згради филипинског парламента избила је жестока пуцњава током блокаде повезане с могућим хапшењем сенатора Роналда дела Росе, којег Међународни кривични суд тражи због наводних злочина против човјечности током рата против дроге бившег предсједника Родрига Дутертеа.
Сенатор Дела Роса на свом Фејсбук профилу објавио је снимке хаоса и пуцњаве која је избила унутар парламентарног комплекса.
🚨Chaos at the #Philippine Senate: Multiple gunshots heard on the 2nd floor as tensions explode over the arrest attempt on Sen. Ronald 'Bato' Dela Rosa amid the ICC warrant. Senate under lockdown, staff & media told to take cover. pic.twitter.com/NbNG0Tnuc9— Code Red (@Code_Red_TV) May 13, 2026
Према наводима Ројтерсових свједока, у комплексу се чуло више од десет хитаца, док је присутнима наређено да одмах потраже заклон.
Локални медији преносе да је након пуцњаве настала потпуна паника, а на друштвеним мрежама појавили су се снимци новинара и запослених који у страху напуштају објекат док се наоружано осигурање креће кроз зграду парламента.
Surveillance video shows law enforcement agents chasing Philippine Senator Ronald dela Rosa — the chief enforcer of former President Rodrigo Duterte's deadly ‘war on drugs’ — down hallways and upstairs inside the Philippine Senate building https://t.co/A0YVOKwRo3 pic.twitter.com/t2UTVVmS1T— Reuters (@Reuters) May 12, 2026
Сенатор Роналд дела Роса, познат под надимком Бато, забарикадирао се у својој канцеларији, гдје је провео већ другу ноћ заредом.
Дела Роса је бивши директор полиције и један од главних проводилаца Дутертеове кампање против наркотика. Хашки суд га тражи због сумње на злочине против човјечности, укључујући убиства.
Он је у понедјељак избјегао хапшење тако што је кроз ходнике и степеништа побјегао до скупштинске сале, гдје му је предсједник парламента Алан Питер Кајетано наводно пружио заштиту.
WATCH: Embattled Sen. Ronald dela Rosa was seen entering the elevator after coming out from the office of Senate President Alan Peter Cayetano.— Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) May 13, 2026
It was not clear if Dela Rosa left the Senate building or went to his office. | 🎥 Marlon Ramos pic.twitter.com/Gpfs1cSkht
Дела Роса је данас позвао присталице да се окупе испред Сената те апеловао на војску да се мирно успротиви евентуалном изручењу Хагу.
У преносу уживо на Фејсбуку изјавио је да очекује скоро хапшење, док су медији објавили да је посљедњи пут виђен на петом спрату зграде Сената, окружен припадницима сигурносних снага.
Филипинске власти још нису објавиле званичне информације о пуцњави нити о евентуалном броју повријеђених особа, преноси Аваз
