Жестока пуцњава у филипинском парламенту због хапшења сенатора

АТВ
13.05.2026 16:11

У згради филипинског парламента избила је жестока пуцњава током блокаде повезане с могућим хапшењем сенатора Роналда дела Росе, којег Међународни кривични суд тражи због наводних злочина против човјечности током рата против дроге бившег предсједника Родрига Дутертеа.

Сенатор Дела Роса на свом Фејсбук профилу објавио је снимке хаоса и пуцњаве која је избила унутар парламентарног комплекса.

Хаос у комплексу

Према наводима Ројтерсових свједока, у комплексу се чуло више од десет хитаца, док је присутнима наређено да одмах потраже заклон.

Локални медији преносе да је након пуцњаве настала потпуна паника, а на друштвеним мрежама појавили су се снимци новинара и запослених који у страху напуштају објекат док се наоружано осигурање креће кроз зграду парламента.

Избјегао хапшење

Сенатор Роналд дела Роса, познат под надимком Бато, забарикадирао се у својој канцеларији, гд‌је је провео већ другу ноћ заредом.

Дела Роса је бивши директор полиције и један од главних проводилаца Дутертеове кампање против наркотика. Хашки суд га тражи због сумње на злочине против човјечности, укључујући убиства.

Он је у понед‌јељак избјегао хапшење тако што је кроз ходнике и степеништа побјегао до скупштинске сале, гд‌је му је предсједник парламента Алан Питер Кајетано наводно пружио заштиту.

Дела Роса је данас позвао присталице да се окупе испред Сената те апеловао на војску да се мирно успротиви евентуалном изручењу Хагу.

У преносу уживо на Фејсбуку изјавио је да очекује скоро хапшење, док су медији објавили да је посљедњи пут виђен на петом спрату зграде Сената, окружен припадницима сигурносних снага.

Филипинске власти још нису објавиле званичне информације о пуцњави нити о евентуалном броју повријеђених особа, преноси Аваз

