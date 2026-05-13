Два мјесеца био усидрен: Кинески супертанкер прошао кроз Ормуски мореуз

Кинески супертанкер Јуан Хуа Ху, који превози два милиона барела ирачке сирове нафте, прошао је данас кроз Ормуски мореуз након што је више од два мјесеца био усидрен у Персијском заливу због рата између САД и Ирана, наводи се на сајту агенција за праћења бродова ЛСЕГ и Кплер.
Пролазак овог танкера кроз Ормуз услиједио је уочи сусрета предсједника САД Доналда Трампа и кинеског предсједника Си Ђинпинга и након посјете иранског министра спољних послова Абаса Аракчија Пекингу, преноси Ројтерс.
Иран је, по свему судећи, посљедњих дана пооштрио контролу пловидбе кроз Ормуз.
Брод Јуан Хуа Ху је почетком марта утоварио скоро два милиона барела сирове нафте у ирачком лучком терминалу Басра.
Прије проласка танкера Јуан Хуа Ху, кроз Ормуски мореуз су прошли и танкери Коспирл Лејк и Хе Ронг Хај.
