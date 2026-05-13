Logo
Large banner

Трамп стигао у Пекинг, састаје се Си Ђинпингом

Аутор:

АТВ
13.05.2026 14:12

Коментари:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп излази из авиона након што је стигао у посјету Кини
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп стигао је у Пекинг на састанак са кинеским предсједником Си Ђинпингом, јављају кинески државни медији.

Трамп ће сутра и у петак, 15. маја, присуствовати билатералном састанку, државном банкету и свечаном пријему заједно са Сијем.

Очекује се да ће предсједници разговарати о билатералној трговини, ријетким минералима, царинама, као и о међународним питањима, укључујући сукоб на Блиском истоку и питање Тајвана.

У америчкој делегацији ће бити неколико водећих америчких пословних људи, укључујући власника "Тесле" Илона Маска, директора "Епла" Тима Кука, Кели Ортберг из "Боинга", Дејвида Соломона из "Голдман-Сакса", Стивена Шварцмана из "Блекстона" и Лерија Финка из "Блекрока", пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Сједињене Америчке Државе

Си Ђинпинг

посјета

пекинг

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Влада повлачи измјене Закона о здравственом осигурању

2 ч

1
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пуцњава на Цетињу: Полиција утврђује да ли се ради о сукобу кланова

2 ч

0
Матуранти Техничке школе посадили дрво

Бања Лука

Трајна успомена: Бањалучки матуранти посадили дрво испред Техничке школе

3 ч

0
Повучена љуљашка са тржишта БиХ

Друштво

Са тржишта БиХ повучене љуљашке: Представљају опасност по дјецу

3 ч

0

Више из рубрике

Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду

Свијет

Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду

3 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков открио када се очекује прекид ватре

3 ч

0
Москва, Русија

Свијет

Огласио се Кремљ: Настављамо контакте са САД

3 ч

0
Небензја: Непромишљена политика Запада главна пријетња стабилности БиХ

Свијет

Небензја: Непромишљена политика Запада главна пријетња стабилности БиХ

4 ч

0

  • Најновије

16

47

Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner