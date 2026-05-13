Трамп стигао у Пекинг, састаје се Си Ђинпингом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп стигао је у Пекинг на састанак са кинеским предсједником Си Ђинпингом, јављају кинески државни медији.
Трамп ће сутра и у петак, 15. маја, присуствовати билатералном састанку, државном банкету и свечаном пријему заједно са Сијем.
Очекује се да ће предсједници разговарати о билатералној трговини, ријетким минералима, царинама, као и о међународним питањима, укључујући сукоб на Блиском истоку и питање Тајвана.
У америчкој делегацији ће бити неколико водећих америчких пословних људи, укључујући власника "Тесле" Илона Маска, директора "Епла" Тима Кука, Кели Ортберг из "Боинга", Дејвида Соломона из "Голдман-Сакса", Стивена Шварцмана из "Блекстона" и Лерија Финка из "Блекрока", пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Регион
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
16
47
16
43
16
39
16
31
16
29
Тренутно на програму