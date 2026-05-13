Logo
Large banner

Песков открио када се очекује прекид ватре

Аутор:

АТВ
13.05.2026 13:14

Коментари:

0
Портпарол Кремља
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Прекид ватре у украјинском сукобу наступиће у тренутку када украјински предсједник Владимир Зеленски повуче оружане снаге са територије руских области, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Зеленски треба да нареди оружаним снагама Украјине да прекину ватру и напусте територију Донбаса, да напусте територију руских области", истакао је Песков.

Москва

Свијет

Огласио се Кремљ: Настављамо контакте са САД

Он је навео да ће тада наступити прекид ватре и стране ће моћи мирно да се укључе у преговоре.

"Преговори о проналажењу рјешења за украјински сукоб неизбјежно ће бити веома компликовани, са много важних детаља", напоменуо је Песков.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Дмитриј Песков

Кремљ

Украјина

Володимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена у плавом џемперу и бијелим хлачама сједи на столици са рукама на стомаку.

Здравље

Обратите пажњу на ове симптоме: Бол у стомаку може бити знак озбиљних обољења

3 ч

0
Наступ представника Србије на Евровизији у Аустрији 12. маја 2026.

Сцена

Ево шта је Лука из групе Лавина узвикнуо на крају наступа на Евровизији

3 ч

0
У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

Хроника

У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

3 ч

0
Павле Нинковић, мурал, погинуо у саобраћајној несрећи у Сокоцу

Хроника

Пијаном возачу четири године затвора за погибију Павла Нинковића

3 ч

1

Више из рубрике

Москва, Русија

Свијет

Огласио се Кремљ: Настављамо контакте са САД

3 ч

0
Небензја: Непромишљена политика Запада главна пријетња стабилности БиХ

Свијет

Небензја: Непромишљена политика Запада главна пријетња стабилности БиХ

4 ч

0
Преминуо Албрехт Вајнберг (101), свједок Холокауста и преживјели из Аушвица

Свијет

Преминуо Албрехт Вајнберг (101), свједок Холокауста и преживјели из Аушвица

4 ч

0
Кристина Јоксимовић

Свијет

Осуђен муж Кристине Јоксимовић: Убио је, искасапио, па тијело самљео у блендеру

4 ч

0

  • Најновије

16

47

Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner