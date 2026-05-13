Песков открио када се очекује прекид ватре

Прекид ватре у украјинском сукобу наступиће у тренутку када украјински предсједник Владимир Зеленски повуче оружане снаге са територије руских области, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Зеленски треба да нареди оружаним снагама Украјине да прекину ватру и напусте територију Донбаса, да напусте територију руских области", истакао је Песков.
Он је навео да ће тада наступити прекид ватре и стране ће моћи мирно да се укључе у преговоре.
"Преговори о проналажењу рјешења за украјински сукоб неизбјежно ће бити веома компликовани, са много важних детаља", напоменуо је Песков.
(СРНА)
