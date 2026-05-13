Осуђен муж Кристине Јоксимовић: Убио је, искасапио, па тијело самљео у блендеру

Марк Рибен (43), оптужен за свирепо убиство своје супруге Кристине Јоксимовић, коју је након злочина обезглавио, а дијелове тијела потом изблендирао у индустријском блендеру осуђен је на доживотну робију!
Кристинин отац, који је ћеркину главу пронашао у ђубрету, плакао је неутјешно у судници након што је његовом зету крвнику изречена казна. Подсјетимо, пар је у браку добио двије ћерке.
Убиство се догодило у Швајцарској, у фебруару 2024. године, а неки детаљи случаја су толико узнемирујући да јавност није могла да присуствује судским рочиштима, а новинари који су извјештавали о случају морали су да сједе у другој просторији.
Изричући пресуду Рибену за злочин, судија Данијел Шмид је рекао да "постоје случајеви који фикцију претварају у стварност. Овај случај је промијенио нашу стварност".
Случај, који је дубоко узнемирио и јавност у Србији, данима је пунио насловнице свјетских медија. Пред данашње изрицање пресуде, пред судом се окупило више од 50 људи, те су биле појачане мјере обезбјеђења како не би дошло до нереда.
Марк Рибен ће, осим издржавања доживотне затворске казне морати да исплати и 100.000 швајцарских франака одштете двјема ћеркама које је имао са Кристином, које имају пет и шест година, као и 120.000 франака њеном оцу, 100.000 њеној мајци и 60.000 њеној сестри.
"Марково понашање након злочина било је готово невјероватно по својој окрутности и апсурду. Човјек је дјеловао систематски и са планом. Његово понашање је показало пуну мјеру његове мржње према убијеној", навели су тужиоци приликом изношења завршних ријечи.
На отварању суђења, Рибен је тврдио да је Кристинина смрт била "несрећа", рекавши: "Нанио сам својој породици неизмјерну патњу. Зашто? Зашто сам заказао? Зашто нисам могао то да спријечим? Зашто нисам могао да је спријечим да умре од моје руке? Волио сам своју жену свим срцем и вјеровао у заједничку будућност. Прогања ме дању и ноћу. Оно што сам урадио је апсолутно неопростиво и преузимам пуну одговорност. Дубоко се кајем и извињавам се", рекао је Рибен.
Подсјетимо, Кристина је убијена у свом дому у фебруару 2024. године, а злочину је наводно претходила свађа супружника и њен захтјев за разводом.
Иако су за ширу јавност дјеловали као идиличан пар, истина је да је Кристина годинама трпјела језиво вербално и физичко насиље, на које се и пожалила својим најмилијима. Наводно је одлагала развод од Марка страхујући да ће изгубити дјецу, јер јој је стално пријетио да ће јој узети ћерке.
Када су пронађени Кристинини остаци, многи нису могли да повјерују шта се догодило. Кристина је некада била Мисс Швајцарске и подучавала је манекенке. Марк је син успјешног адвоката, имао је добар посао, живјели су у великој кући, а Марк је словио за посвећеног мужа и оца.
Кристина је на мрежама редовно објављивала фотографије на којима се смије са супругом и њихове двије ћерке. Само мјесец дана прије него што је убијена, Кристина је на мрежама дијелила фотографије "бјекства са супругом", нестварне сњежне призоре из луксузног хотела изнад језера у Луцерну. Споља, то је била слика успјеха и стабилности - али онда се догодило незамисливо...
У фебруару 2024. године, Марк Рибен је убио своју жену Кристину Јоксимовић у нападу бијеса прије него што је раскомадао њено тијело и ставио дијелове тијела у блендер - "пасирајући их", како је то описано у налазу обдукције.
Према оптужници, насиље је услиједило током свађе око развода. Наводно је пар 13. фебруара током ручка разговарао о условима предстојећег развода. Марк је одбио да прихвати развод, желио је стално старатељство над дјецом и ускратио је финансијску подршку својој супрузи.
Услиједила је ескалација сукоба, а потом је Рибен зграбио супругу Кристину за грло и притиснуо је уз зид. Затим јој је обмотао "предмет налик траци" око врата и задавио је, прије него што јој је унаказио и уништио тијело у блендеру.
Обдукција је показала да је Кристинино тијело показивало знаке трауме од тупог предмета, укључујући посјекотине на лицу и модрице на нози, стопалу, лопатицама и потиљку. Дио њене косе је био ишчупан.
Након смрти, Рибен је раскомадао њено тијело користећи убодну тестеру, нож и баштенске маказе.
Истражиоци кажу да јој је "пажљиво уклонио" материцу, у ономе што су стручњаци описали као "намјерно сакаћење или ритуализовану деградацију тијела" што може указивати на ментални поремећај.
Неки дијелови тијела су стављени у индустријски блендер, док су други растворени у хемијском раствору.
Истражиоци су такође открили да је пуштао Јутјуб видео снимке на телефону док је вршио распарчавање.
Унутар вешераја у подруму породичне куће, описаног као "изоловани бункер са дебелим бетонским зидовима", истражиоци су касније открили "велики број кожних режњева, неки са причвршћеним мишићима", заједно са комадима мишића и костију.
Дијелове Кристининог раскомаданог тијела првобитно није открила полиција, већ њен отац. Након што није покупила своје ћерке из вртића, њени родитељи су се забринули. Када је Кристинин отац отишао до њене куће, Марк је прво тврдио да не зна гдје се Кристина налази. Сатима се Марк понашао као да се ништа није догодило. Кувао је вечеру и разговарао је нормално са тастом, а онда је дјецу спремио за кревет.
"Марк је инсистирао да не зна гдје је Кристина и тврдио је да је имала обичај да тако 'некад оде'", испричао је Кристинин пријатељ за медије.
Док је Марк разговарао са Кристинином мајком преко телефона, њен отац је кренуо да претражује кућу, просторију по просторију. У подруму, Кристинин отац је видио црну кесу за смеће из које су вирили праменови плаве косе.
"Када је отворио кесу за ђубре унутра је угледао Криститину одрубљену главу", рекао је пријатељ за Дејли Мејл.
Кристинин отац је излетио из куће вриштећи, зауставио је првог пролазника и урлао да одмах позове полицију, а онда је улетио у кућу да се суочи са зетом.
Према наводима из истраге, Марк Рибен, који очигледно није очекивао да ће тијело тако брзо бити пронађено, није показивао никакве емоције нити узрујаност приликом хапшења. Током саслушања је признао да је раскомадао тијело своје супруге, наводећи да ју је убио у самоодбрани, те да је тијело "унаказио у паници".
Описујући шта се догодило прије убиства, Марк Рибен је рекао да је са Кристином водио "позитиван" разговор прије него што га је "изненада напала ножем".
Након злочина, појавила су се свједочења пријатеља, која детаљно описују потпуно другачију приватну стварност обиљежену насиљем и злостављањем прије њеног убиства. Једна од Кристининих најближих пријатељица тврдила је да је Марк Рибен желио да Кристину држи под контролом и све више су се повлачили.
"Била је заиста заљубљена на почетку, али сам се мало изненадила када је ступила у везу са њим јер јој уопште није одговарао. Дјеловао је веома интровертно, веома критично, а понекад и прилично арогантно", рекла је раније пријатељица.
"Био је заиста погрдан према њој, гестовима, ријечима, па чак и тоном... желио је да Кристина нестане", рекла је и додала да се Кристинин и Марков однос погоршао након рођења дјеце.
"Кристина би често знала да се пожали да је њихов однос, а поготово након рођења дјеце, кренуо по злу. Он се још више затворио у себе и ником није дозволио да му прилази. Покушала је да прича са њим, да сачува брак. Ишли су и на терапију код психолога, али он би увијек напустио сеансу или се једноставно не би појавио. Она није знала шта више да уради, а ситуација је била све гора", тврди пријатељица.
Кристинина другарица истиче и да јој се пријатељица једном пожалила да је морала да зове полицију, мада Кристина није хтјела да јој открије шта се догодило.
"Није хтјела да ми каже детаље, само да је био насилан и да јој је пријетио ако позове полицију, да ће он све окренути и оптужити на њу, па 'ће вијдети шта ће је снаћи'", рекла је другарица.
Кристинина дугогодишња пријатељица описала је Марка Рибена као све опсесивнијег, посебно када је ријеч о њиховој дјеци.
"Они су били његов савршен пројекат, а Кристина му је сметала", рекла је.
Додала је да је он контролисао многе аспекте њиховог васпитања, од строгог времена за спавање до забране времена проведеног испред екрана и ограничавања онога што могу да слушају.
Наводно је инсистирао да избјегавају "женствену одјећу" и да је придавао значај томе да одрастају вишејезично.
"Он мрзи женственост", додала је, мислећи на уклањање Кристинине материце.
Тужилаштво је раније навело да је Рибен имао историју насиља и да је у прошлости давио своју супругу, што су истражиоци успјели да докажу на основу старих фотографија жртве. Друге оптужбе укључују да је ранију партнерку ухватио за врат, ударио је и гурнуо у зид.
Према оптужници, Рибен је извршио убиство на промишљен и намјеран начин, уз пуну свијест, и из "себичног става и менталитета који карактеришу потреба за контролом, повријеђена осјећања, освета и интензиван бијес".
Код њега је форензички психолог дијагностиковао нарцистичке и опсесивно-компулзивне црте, описујући га као "високо рационалног мислиоца са израженом когнитивно-техничком перспективом". Истражиоци су навели да је Рибен показао "недостатак емпатије и хладнокрвност након што је убио своју супругу" и испољио "садистичко-социопатске особине".
Утврђено је да његове ризичне карактеристике укључују "повећану ригидност", појачану потребу за контролом, егоцентричност, реактивност вођену бијесом и склоност манипулацији. Психијатар је оспорио тврдњу о самоодбрани, наводећи да се жртве изненадних, животно опасних напада обично одмах обраћају полицији како би пријавиле трауму без оклијевања или "филтрирања" детаља.
Поред тога, стручњак је рекао да се његово понашање након инцидента састојало од низа "брзих, сврсисходних и методично спроведених радњи", што је у супротности са Рибеновом тврдњом о "паници".
Његови поступци имају психолошки смисао само ако је његов интерес био "уклањање што више трагова, укључујући и тело, како би се прикрило оно што се заправо догодило", додао је стручњак у коментарима које преноси Тагес-Анзеигер.
(Телеграф.рс)
