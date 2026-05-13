Каран: Шмит са собом мора повући све антидејтонске одлуке

13.05.2026 11:25

предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Високи представници са собом морају повући своје антидејтонске одлуке, јер те одлуке које остају иза њих нису подлога на којој могу домаћи лидери да раде и граде дејтонску БиХ, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран новинарима у Бањалуци.

"30 година Република Српска упозорава на рушење Дејтонског мировног споразума и Устава. Доминантно је кршење у почетним годинама од стране високих представника. Подсјетићу их да су свих ових година донијели 913 одлука, у којима су не само рушили Дејтон и Устав БиХ, него доминантно уставно-правну позицију Републике Српске, по анексу четири, која има снажну аутономију", каже Каран.

Додаје, да су за ових 30 година створили паралелни систем - антидејтонску БиХ.

"Добра је спознаја да су и неки други схватили да високи представници морају отићи са ових простора, али оно што је важно морају са собом однијети све антидејтонске одлуке, и оне одлуке које су уништиле основе дејтонске БиХ", истиче Каран.

Наводи да је Шмит најбољи примјер који је био изнад народне воље, односно да поништи народну вољу која је изабрала предсједника Милорада Додика, за предсједника Републике Српске.

"Са собом мора повући све антидејтонске одлуке, јер антидејтонске одлуке које остају иза њих нису подлога на којој могу домаћи лидери наставити да раде и граде дејтонску БиХ", истиче Каран.

Подсјећамо, у Њујорку је одржана сједница Савјета безбједности о ситуацији у БиХ, а руски амбасадор у УН-у Василиј Небензја позвао је на хитно гашење ОХР-а, истичући да је он главни фактор нестабилност у БиХ.

