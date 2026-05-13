Милосављевић за АТВ: Шмит је искоригован, ово је био његов посљедњи извјештај

13.05.2026 09:48

Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих
То што је на сједници Савјета безбједности УН-а у фокусу била актуелна ситуација у БиХ, представља један од најважнијих момената за српски народ још од потписивања Дејтонског мировног споразума, оцијенио је за АТВ политички аналитичар Зоран Милосављевић.

Милосављевић истиче да су структуре које стоје иза Кристијана Шмита покушале да, уочи његовог одласка планираног за крај јуна, створе терен за реализацију раније замишљених планова, али наглашава да је за такве потезе сада касно.

"Тај систем који је иза Кристијана Шмита итекако покушава да у овом тренутку, док он не оде до краја јуна, створи ситуацију за све те планове које су они имали, али касно је за све то. Знамо шта је суштина била овдје - и отимање имовине и напад на народ Републике Српске. Окреће се нова епоха након доласка новог представника, тако да је ово био задњи и посљедњи извјештај Кристијана Шмита", изјавио је Милосављевић.

Према његовим ријечима, напади на предсједника СНСД-а Милорада Додика представљају само дипломатски параван за много дубље намјере усмјерене против свих конститутивних народа, а првенствено против Српске.

"Кристијан Шмит је заправо овдје искоригован од стране свјетских држава и на тај начин је заправо урађено, као што сам рекао малоприје, да се овдје не ради само о нападу на Милорада Додика. То је само дипломатски начин како се крије оно што су заправо радили народу Републике Српске, па на крају крајева и другим народима, јер довољно је само један народ да се ограничи, па да ту нема резултата никаквог. Тако да је Кристијан Шмит ту имао такву улогу да се та моћ одлучивања народа и све те полуге моћи нама укину, да не кажем да се укине Република Српска", закључио је Милосављевић у разговору за АТВ.

