Додик: Путин даје наду не само Србима, већ и цијелом човјечанству

Предсједник Русије Владимир Путин нада је слободног човјечанства, не само за Србе, него и многе Европљане, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик у интервјуу за Тас.
"Путин симболично представља све што је противрјечно Западу. Он је човјек који увијек слуша оне са којима разговара, уважава их, не тражи од других да прихвате његове одлуке и не користи уцјене, а све то видимо на Западу", рекао је Додик.
Додик је нагласио да се Путин се придржава договора, док Запад лаже већ након што потпише неки споразум, наводећи као примјере Дејтонски и Кумановски споразум, те Мински договор.
Он је оцијенио да је Путин јединствена и незамјењива личност свог времена и даје наду не само Русији него и цијелој цивилизацији тако што показује да постоје другачији начини да се бори за слободу од оног како то чине други.
"Не чини то диктатом и другим методама које су само други облик фашизма. Све те њихове неолибералне вриједности Путин је препознао и схватио на вријеме да представљају пријетњу за Русију и њен народ и на то је одговорио", рекао је Додик.
Да се није појавила таква личност какав је Путин, каже Додик, данас би живјели у једнополарном свијету којим управљају појединци са Запада чији захтјеви никада не могу бити задовољени.
"Они би подијелили Русију како би хтјели, на дијелове и користили би сва њена природна богатства", додао је Додик.
Он је истакао да је Путин синоним нове цивилизације и вишеполарног свјетског поретка.
Према његовим ријечима, Путин говори о новој реалности, о реалном, не о нечем измишљеном.
"Сматрам да је руски народ сретан што има за предсједника Путина, који подржава стабилност, јединство народа и наду слободног човјечанства", рекао је Додик.
Истакао је да је Русија била принуђена да почне специјалну војну операцију, те да је Путин схватио да је Запад прешао црвену линију и да представља опасност покушавајући да дестабилизује политичку и унутрашњу структуру Русије.
