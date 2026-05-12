Почео 9. Јахорина економски форум

Аутор:Теодора Беговић
Положај региона у будућем геостратешком покрету, вјештачка интелигенција у компанијама, одрживо тржиште без сиве зоне, развој инфраструктуре, енергетског сектора и туризма - само су неке од тема на 9. Јахорина економском форуму. Посебан акценат је стављен на иновације.
"Сматрам да се налазимо у времену када се свијет мијења много брже него што је то било ранијих година и за многе промјене ми данас нисмо ни спремни. Зато је потребно да на сваком форуму, али и у свакој ситуацији, причамо о иновацијама, о примјени вјештачке интелигенције и дигитализацији јавних услуга јер нас то чини конкруетнима на тржишту", рекао је Горан Рачић, предсједник Јахорина економског форума.
Република Српска је постала примјер и покретач регионалних интеграција. Зато је и значај овог форума то што је од почетка усмјерен на регион, поручује генерални директор Економског института у Београду.
"У времену које се мијења мимо наше воље, ми једноставно једино што можемо је да између нас тражимо сличности јер овај регион једино кад смо заједно има простора за неки свеукупан развој. Наравно, ту су нам изазови бројни", рекао је Драган Шаговновић, генерални директор Економског института у Београду.
Јахорина економски форум је постао бренд Републике Српске, а близу је да постане и регионални, јасан је Сташа Кошарац.
"Оно што ме посебно радује је да полако постаје и регионални бренд, са тенденцијом да се храбро, одговорно и кредибилно на форуму, а ово је већ девети пут, отвара расправа о новим изазовима који су присутни у пословној заједници. То показује спремност Републике Српске, то показује и врло јасну политику Републике Српске да суверено, без било каквог интервенционизма у институцијама, заједно са пословном заједницом креира одређене политике економске повезаности, иновација и одрживог развоја", рекао је Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ.
Премијер Српске најављује да ће ускоро бити представљен национални четворогодишњи програм, што ће представљати озбиљан пројекат за развој Републике Српске.
"Сматрам да је овај форум добро организован, али треба да добије веће обиме и размјере у смислу артикулације свих идеја које подразумијевају регион јер смо упућени и везани са регионом, али исто тако морамо бити свјесни да ће нас поштовати и уважавати као партнера онолико колико ми будемо јаки", рекао је Саво Минић, премијер Владе Републике Српске.
Досадашњи резултати форума показали су да дијалог и размјена идеја имају смисла, јер су поједине иницијативе на тај начин пронашле пут од институција до реализације.
