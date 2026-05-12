"Одбрана поднијела Механизму допис на извјештај независних љекара, очекује се одлука"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Одбрана генерала Ратка Младића данас је Механизму у Хагу поднијела допис на извјештај независних љекара о генераловом здравственом стању и очекивање је да одлука о хуманитарном отпусту због лијечења у Србији буде донесена у најскорије вријеме.
"Чекамо одлуку суда. Немају временски рок, али ја очекујем да ће то релативно брзо бити донесено. Не могу да верујем да то може нешто превише да се одуговлачи", рекао је генералов син Дарко Младић.
Он је навео да до слања дописа одбрана није добила нови извјештај љекара из притворске јединице о стању његовог оца, што значи да се слажу са вјештацима који су га прегледали и немају ништа ново да додају.
На питање да ли су мишљења свих љекара који су до сада прегледали генерала Младића усклађена, он је одговорио да нажалост јесу.
"Око оне кључне ствари око које се све и дешава, нажалост јесу. Значи, да се три тима лекара слажу да је он на крају живота и да му је врло мало остало и то је ситуација која захтева хуманитарни отпуст. Да ли су имали овакву или онакву методологију, у овом тренутку је мање битно, битно је да он добије исти третман као и сви остали. У оваквој ситуацији су људе пуштали кућама", рекао је Младић.
Нагласио је да се породица и адвокати надају да ће таква одлука бити донесена и у вези његовог оца и да у случају генерала неће правити дискриминацију у односу на остале предмете.
Навео је да се данас чуо са оцем и да је комуникација била једнострана.
"Данас смо се чули врло кратко, али он није могао да говори, једно две речи", навео је Дарко Младић.
Говорећи о изјави руског амбасадора у УН-у Василија Небензја на Сједници савјета безбједности УН у Њујорку да је, ако се стање генерала настави погоршавати искључиви кривац за то Механизам, Дарко Младић је рекао да свака подршка и разумијевање значи.
"Ту нема дилеме, свака подршка значи, посебно када је у питању Русија која је стална чланица СБ УН, а СБ је оснивач Механизма, тако да би они морали то да узму у обзир", рекао је Дарко Младић.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Он је 2. маја био пребачен из притворске у цивилну болницу у Хагу због сумње на мождани удар.
Будући да љекари тада нису потврдили да је генерал претрпио мождани удар, он је враћен у притворску болнуцу.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
33 мин1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
19
51
19
44
19
37
19
37
19
29
Тренутно на програму