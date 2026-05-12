Спорне измјене и допуне закона о обавезном здравственом осигурању

Савез синдиката Републике Српске упутио је Влади амандмане на Приједлог закона о обавезном здравственом осигурању.
Највише их забрињава, кажу, одлука да би, уколико послодавац не уплати доприносе, радник могао остати без здравственог осигурања и бити приморан да сам плати лијечење, а потом трошкове потражује од послодавца. Спорна је и измјена којом се брише законски ограничен максималан износ партиципације, који је до сада износио 370 марака.
„Зна се колики се рачун направи током лијечења. Е сад, ко одређује да ли ћете ви платити пола од укупног тог лијечења или само 5% не знам. Али то је за нас потпуно неприхватљиво, не желимо на ту тему да разговарамо, него желимо да се утврди горња граница - ако је она до сада била 370 КМ, ми предлажемо да то буде 50% од најниже плате у Републици Српске. Радници буквално састављају крај с крајем“, рекао је Данко Ружичић, генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске.
Из Фонда објашњавају да пацијенти неће долазити у ситуацију да плаћају 5 хиљада за услугу од 10 хиљада марака, те да ће закон бити уређен подзаконским актима који ће регулисати износ. Лимит који предлаже Савез синдиката им је, кажу, прихватљив.
„Лимит од 50% не значи да ће бити 10 хиљада, односно да ће бити 5 хиљада партиципација. Што се тиче тог лимита - то дође негдје око 500 КМ што се нас тиче и тај лимит је нама прихватљив. Ствар је да се пропишу одређени лимити, а да се не дефинишу фиксни износи који не прате тржишне услове, који не могу да дефинишу оно што треба дефинишу“, рекао је Дејан Кустурић, директор Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Надлежни тврде да нови закон не ускраћује права осигураницима, већ их проширује. У пракси су осигураници у оваквим ситуацијама били у обавези да сами сносе трошкове лијечења, без могућности да накнадно потражују средства од послодавца, а ни од Фонда, јер у моменту лијечења нису имали осигурање. Кажу – предложено рјешење омогућава да радник има право потраживања према послодавцу који није извршавао законску обавезу уплате доприноса.
„Мислим да нема смисла амандмане дискутовати у оквиру саме јавности, да је добро да се у оквиру скупштинског пленума по расправе ти амандмани свакако ће посланици имати могућност да дају и своје виђење самих амандмана и своје мишљење по питању самих измјена и допуна закона тако да оног тренутка када будемо спознали какви су амандмани – моћемо се изјаснити по том питању“, рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању наће се на наредној сједници Народне скупштине Републике Српске. О овим измјенама коначну ријеч даће народни посланици.
