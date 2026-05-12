Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Аутор:АТВ
Војска Републике Српске херојски је одбранила вјековна огњишта српског народа. Поред настанка Републике Српске, оснивање Војске била је најважнија одлука, чуло се на обиљежавању 34 године од њеног оснивања. Без Војске, причају борци, не би данас ни било Срба на овим просторима.
"Јер знамо како је прошао народ у Хрватској, знамо како смо пролазили кроз историју. ВРС заједно са руководством тадашњим је сачувала српски народ, сачувала наша огњишта и самим тим овај данашњи датум не да се мора обиљежавати данас, него се мора обиљежавати, буквално, да помињемо сваки дан. Јер та славна, поново кажем, војска, храбра војска је сачувала свој народ", рекао је Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
Пут српског војника у Одбрамбено-отаџбинском рату био је, као и кроз читаву историју, пут голготе, страдања, али и пут на ком је васкрсла слобода и стасала Република Српска, категоричан је ресорни министар.
"Био је то пут и са кога се више од 20 000 наше браће, оних најхрабријих и најбољих међу нама, није никад вратило са тог пута. Отишли су у царство небеско. Ми смо се данас, такође окупили овдје, положили вијенце, запалили свијеће, присуствовали парастосу у славу и част тих људи. Њих се морамо увијек сјећати. Док се њих будемо сјећали, док будемо евоцирали успомене, док будемо гајили културу памћења, сигурно ће да живи Република Српска, да живи слобода за коју су они дали своје животе. Ево, 30 година Република, фала Богу, живи у миру", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
"Историја нас учи да тамо гдје не постоје наше институције не постоји ни наш народ и управо из тог разлога је веома битно да очувамо наше институције како би сви Срби у Републици Српској, али и остали, могли да живе у миру", рекао је Александар Гогановић, замјеник министра одбране у Савјету министара.
Ово је вријеме када се морамо захвалити и поклонити онима који су уградили своје животе у темеље Републике Српске. Наше историјско памћење и култура сјећања морају бити у функцији управо те снаге коју је њихова жртва дала, порука је предсједника Српске.
"Наша је то данас обавеза: Обавеза да штитимо Републику Српску, да је чувамо. Да чувамо оно у шта су они уградили своје животе и да је развијамо. Друга наша обавеза је да памћење њих за све наше младе генерације буде опомена да се овако нешто никада више никоме не догоди. А поготово не српском народу", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Поносан сам на то што сам био дио напора српског народа да формира своју војску, поручује лидер СНСД-а.
"Заједно са представником Караџићем, командантом ВРС, господином Младићем и плејадом дивних генерала, официра, војника, њих 26000 које је дало свој живот, уграђено у темеље. Њих гледамо овдје. Они су завјет и они не смију да буду издани. Ако издамо њих, онда су само уклесана имена без много значења", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Војска Републике Српске формирана је 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210 хиљада бораца. Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица погинуло је 23.659 бораца. Након 14 година постојања, Војска Републике Српске ушла је у састав Оружаних снага БиХ, у којим њено насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски Република Српска пук.
