Руси у УН-у о Младићу: Ако се стање генерала настави погоршавати, искључиви кривац је Механизам у Хагу

АТВ
12.05.2026 17:39

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Ако се стање генерала Ратка Младића настави погоршавати, искључиви кривац је Механизам у Хагу, изјавио је руски амбасадор у УН Василиј Небензја на сједници Савјета безбједности Ујењинених нација о ситуацији у БиХ.

"Имамо и данас примјер са генералом Младићем, не разумијемо зашто он не може да се пребаци у Србију и тамо лијечи. Позивамо Механизам да што прије донесе одлуку о томе", истакао је Небензја.

Подсјећамо, генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.

Он је 2. маја био пребачен из притворске у цивилну болницу у Хагу због сумње на мождани удар. Будући да љекари нису потврдили да је генерал претрпио мождани удар, он је враћен у притворску болнуцу.

Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.

Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.

