Додик: Војска Републике Српске херојски одбранила вјековна огњишта српског народа

Аутор:АТВ
Коментари:13
Војска Републике Српске (ВРС) херојски је одбранила вјековна огњишта српског народа, рекао је Додик у касарни "Козара" у Бањалуци на свечаности поводом обиљежавања Дана ВРС.
Додик је истакао да је 12. мај 1992. године, када је формирана ВРС, један је од најважнијих датума за српски народ.
"Тадашњи предсједник Републике Српске Радован Караџић и командант Главног штаба ВРС Ратко Младић били су гаранција да ће ВРС наставити традицију српског војника, чувајући слободу и све што нам је важно – кућу, оца, мајку, брата, сестру",
Он је истакао значај формирања ВРС и нагласио да српског народа не би било у БиХ да није било 12. маја.
"Ово најбоље показују дијелови БиХ који не припадају Републици Српској. Захваљујем свима вама, а посебно представницима Српског Сарајева које је било и остало српско. Зато ће за нас увијек бити Српско Сарајево, јер су српски војници тог подручја дали најзначајнији допринос за стварање Републике Српске", додао је Додик.
Он је подсјетио да је Република Српска настала јер је српски народ желио слободу.
Република Српска
Каран: Да није било јуначке српске војске, не би било ни снажне Српске
"То је онај зов који је српски народ увијек препознатљиво у кључним моментима када се нападало на његову егзистенцију и слободу. Поносан сам што живим у Републици Српској, а ВРС се борила за слободу српског народа и Српску, а не за БиХ која је наметнута. Остатак БиХ јесте непријатељско окружење за Републику Српску, као што је и војни савез Хрватске, Албаније и самопроглашеног Косова. То је њихова алијасна против српског народа", рекао је Додик.
Он је навео да српски народ у БиХ није пожељан за оне који БиХ виде другачије уређену, као и за дио странаца.
"Зато никада нисмо престали да обиљежавамо Дан ВРС и Дан Републике. Срби су слободарски народ који никада није нападао, него се само бранио, а ово је дан када се поново заклињемо Српској, њеној слободи и будућности. Уколико се у наредних пет до 10 година не изборимо за свој статус Срби на овим просторима биће драматична мањина. Зато гласно и јасно кажемо - Српска прије свих и свега", поручио је Додик.
Он је поновио да је знатан број припадника ВРС неоправдано осуђен и тамнује у казаматима.
"Не желимо да прихватимо да су Караџић и Младић оно за шта им говоре да јесу. Младић се данас бори за здравље и морамо да будемо са њим, јер српски народ не смије да заборави своје јунаке. Он је херој српског народа", истакао је Додик.
Он је напоменуо да политичко Сарајево и дио опозиције из Српске окупљен око странаца, имају лоше намјере за Републику Српску.
"Останите српски војници, браните Републику Српску и наш народ. Живјеле Република Српска, Србија и ВРС", поручио је Додик и честитао Дан ВРС.
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић уручио је Додику пригодан поклон у име Срба у Министарству одбране и у Оружаним снагама БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 д1
Република Српска
2 д0
Најновије
19
50
19
40
19
30
19
27
19
20
Тренутно на програму