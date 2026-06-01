Бубић: Влада Српске донирала погону у Дрвару 200.000 КМ

01.06.2026 20:01

Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић изјавио је да је Влада Српске данас донирала 200.000 КМ погону конфекције "Јумко" у Дрвару за улагање у опрему и нова постројења.

Бубић, који се данас у Дрвару састао са министром привреде Србије Адријаном Месаровић и начелником општине Душицом Рунић, а потом са њима посјетио погоне "Јумка", каже да су се увјерили да је ријеч о организованом и добро опремљеном погону.

"Влада Републике Српске је и до сада субвенционисала ову врсту производње, а ова компанија ће свакако учествовати у нашем програму подстицаја. Погон у Дрвару, који послује као пословна јединица `Јумка` из Бањалуке, моћи ће да аплицира за додатна средства како би се технолошки осавременио, повећао продуктивност и број запослених", рекао је Бубић.

Месаровићева је истакла подршку Србије и Републике Српске развојним пројектима у општини Дрвар, унапређењу привредног амбијента и квалитета живота њених становника, преноси "Срна".

Она рекла да је приоритет даљи развој фирме "Јумко" у овој локалној заједници, као и да нема разлога за бригу запослених у тој фирми, додајући да је ситуација ријешена у директном разговору са њима.

Месаровићева је навела да је приоритет унапређење укупног обима пословања "Јумка" и технолошког процеса кроз набавку неопходне опреме која ће олакшати производњу и повећати конкурентност компаније.

Према њеним ријечима, отворени су разговори о низу конкретних инфраструктурних пројеката.

"Циљ нам је изградња комуналне и саобраћајне инфраструктуре, као и отварање тржног центра, односно супермаркета који је неопходан Дрвару. Ту је пуна подршка влада Србије и Републике Српске, као и предсједника Александра Вучића", поручила је Месаровићева.

Рунићева је изразила захвалност владама Републике Српске и Србије за континуирану бригу о овој општини.

"На састанку смо разговарали о новим развојним пројектима које планирамо заједно да реализујемо у наредном периоду, а све с циљем опстанка и останка Срба на овим просторима", нагласила је Рунићева.

Он је додала да погон "Јумка" запошљава 87 жена и да је ово највећи привредни субјекат који запошљава највећи број радника не само на подручју општине Дрвар, већ и на нивоу цијелог кантона.

Данашњем састанку у згради Општинске управе присуствовали су и генерални директор холдинг компаније "Јумко" из Врања Зоран Стојковић, директор текстилног погона "Јумко" у Дрвару Стаменко Корићанац, делегат у Дому народа Парламентарне скупштене ФБиХ Горан Броћета, као конзул Србије у Бањалуци Александар Суботић.

Након састанка званичници су обишли производни погон текстилне компаније "Јумко".

