За подстицаје 23 милиона КМ, јавни позив током седмице

У Требињу је данас представљен програм додјеле подстицаја привредним субјектима у 2026. години Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, за који је из буџета обезбијеђено укупно 23 милиона КМ.
Помоћник министра привреде и предузетништва Републике Српске Ивана Сандић Благојевић рекла је новинарима да је подршка намијењена предузећима која улажу у набавку производних машина и опреме, укључујући и опрему стару до пет година, док се за филтере, пречистаче и соларне електране прихвата искључиво нова опрема, преноси Срна.
Према њеним ријечима, јавни позив ће бити објављен током ове седмице.
"Овогодишњи процес аплицирања је знатно једноставнији него раније, јер ће привредници уз захтјев достављати само документацију везану за планирану инвестицију, односно предрачуне добављача, док ће осталу документацију Министарство прибављати службеним путем", рекла је Благојевићева.
Она је позвала привреднике из прерађивачке индустрије да искористе доступне могућности за улагања и модернизацију производње.
Према њеним ријечима, програм подстицаја реализује се од 2020. године и до сада је кроз ову мјеру у прерађивачку индустрију уложено око 60 милиона КМ.
"Само током прошле године 159 привредних субјеката остварило је право на подстицаје, а укупно је исплаћено 16,2 милиона КМ", навела је
Благојевићева.
Она је рекла да привредни субјекти из развијених и средње развијених локалних заједница могу остварити подстицај до 40 одсто вриједности прихваћене инвестиције, док минимална вриједност улагања у машине и опрему мора износити 50.000 КМ без ПДВ-а.
Секретар Подручне привредне коморе Требиње Веселин Савић рекао је да улагања у нове технологије и модернизацију производње повећавају продуктивност и стварају услове за боље пословање и већа примања радника.
"Овакви програми подршке од посебног су значаја за домаћу привреду, нарочито у времену повећаних трошкова пословања и раста плата", рекао је Савић.
Он је истакао да велики број привредника из Херцеговине још увијек не користи довољно расположиве подстицаје, због чега је важно додатно информисати и мотивисати предузећа да конкуришу за средства.
Менаџер за односе с јавношћу компаније "Динеко" из Требиња Милица Носовић рекла је новинарима да је ова компанија, која запошљава више од 150 радника, и ранијих година користила је ове програме подршке, а планирају да аплицирају и ове године, те је нагласила да су подстицаји значајни за унапређење производње и квалитета производа.
"`Динеко` је током 2026. године набавио двије нове ЦНЦ машине за резање и обраду плоча, што представља важан корак у даљем развоју производње. Подстицаји нам много значе и представљају велику подршку развоју компаније", рекла је Носовићева.
