Сутра обустава саобраћаја у центру Бањалуке

Центар Бањалуке сутра ће привремено бити затворен за саобраћај због обиљежавања великог хришћанског празника.
У уторак, 2. јуна, од 18.00 до 21.00 час доћи ће до потпуне обуставе саобраћаја у Улици краља Петра I Карађорђевића. Блокада ће бити на снази на дијелу од Алеје Светог Саве па све до Улице Марије Бурсаћ, а разлог је одржавање културно-умјетничког програма поводом прославе Духова.
Због ове обуставе, линије јавног превоза које пролазе главном градском саобраћајницом биће дјелимично преусмјерене.
Аутобуси који долазе из смјера сјевера мијењају руту тако што ће из Улице краља Петра I Карађорђевића скретати десно у Улицу Вука Караџића. Даље ће се кретати Улицом Ранка Шипке, па лијево на западни транзит све до кружног тока код Булевара цара Душана, одакле настављају својом редовном трасом.
У супротном смјеру, аутобуси ће возити уобичајеним линијама, односно Книнском и Видовданском улицом према својим крајњим одредиштима.
Током трочасовне блокаде центра града, регулацију вријеме и преусмјеравање возила контролисаће припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Возачима се савјетује опрез и поштовање упутстава саобраћајне полиције.
