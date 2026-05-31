Бањалучки храм Свете Тројице обиљежио крсну славу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бањалучки храм Свете Тројице обиљежио је крсну славу Силазак Светог Духа на апостоле, који се прославља педесети дан по Васкрсу.
У присуству бројних вјерника служена је Света архијерејска литургија, коју је предводио Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем. Након литургије преломљен је славски колач.
Епископ марчански Сава, викарни епископ митрополита бањалучког, рекао је у обраћању да се данас прослављају Света Тројица, Отац, Син и Дух Свети и честитао празник окупљеним вјерницима.
"Бог је свјетлост и када је са нама не треба да се плашимо" рекао је владика Сава
Прослави славе храма присуствовао је и предсједник СНСД-а Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Храм Свете Тројице у Бањалуци једна је од најзначајнијих православних светиња у граду, чија историја свједочи о страдању, обнови и истрајности вјерника.
Први храм почео је да се гради 1925. године, а радови су завршени 1929. године. Био је смјештен у самом центру града и симбол православне заједнице у граду.
Србија
Мјештани и свештенство у шоку: Оскрнављен храм Свете Петке, украдена кутија са прилозима
Током бомбардовања 12. априла 1941. године храм је тешко оштећен, а убрзо након тога усташке власти су га потпуно срушиле, те је на његовом мјесту подигнут споменик палим борцима, па обнова на тој локацији није била дозвољена.
Шездесетих година доноси се одлука да се подигне нови храм, те је градња започела 1963. године у близини Градског стадиона, а завршена је 1969. године.
Уз њега се налази Владичански двор епископа бањалучког.
У центру града, на мјесту првог храма, касније је обновљен Храм Христа Спаситеља /1993–2004/, чиме је враћен историјски значај оригиналне локације.
Бањалука тако данас има два храма који заједно чувају успомену на прошлост и свједоче о истрајности православне заједнице, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
8 мј0
Друштво
8 мј1
Градови и општине
9 мј1
Република Српска
8 мј0
Бања Лука
18 ч1
Бања Лука
1 д4
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
13
23
13
19
13
04
12
52
12
48
Тренутно на програму