Бањалучки храм Свете Тројице обиљежио крсну славу

АТВ
31.05.2026 11:34

Фото: Srna

Бањалучки храм Свете Тројице обиљежио је крсну славу Силазак Светог Духа на апостоле, који се прославља педесети дан по Васкрсу.

У присуству бројних вјерника служена је Света архијерејска литургија, коју је предводио Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем. Након литургије преломљен је славски колач.

Епископ марчански Сава, викарни епископ митрополита бањалучког, рекао је у обраћању да се данас прослављају Света Тројица, Отац, Син и Дух Свети и честитао празник окупљеним вјерницима.

"Бог је свјетлост и када је са нама не треба да се плашимо" рекао је владика Сава

Прослави славе храма присуствовао је и предсједник СНСД-а Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Храм Свете Тројице у Бањалуци једна је од најзначајнијих православних светиња у граду, чија историја свједочи о страдању, обнови и истрајности вјерника.

Први храм почео је да се гради 1925. године, а радови су завршени 1929. године. Био је смјештен у самом центру града и симбол православне заједнице у граду.

Србија

Мјештани и свештенство у шоку: Оскрнављен храм Свете Петке, украдена кутија са прилозима

Током бомбардовања 12. априла 1941. године храм је тешко оштећен, а убрзо након тога усташке власти су га потпуно срушиле, те је на његовом мјесту подигнут споменик палим борцима, па обнова на тој локацији није била дозвољена.

Шездесетих година доноси се одлука да се подигне нови храм, те је градња започела 1963. године у близини Градског стадиона, а завршена је 1969. године.

Уз њега се налази Владичански двор епископа бањалучког.

У центру града, на мјесту првог храма, касније је обновљен Храм Христа Спаситеља /1993–2004/, чиме је враћен историјски значај оригиналне локације.

Бањалука тако данас има два храма који заједно чувају успомену на прошлост и свједоче о истрајности православне заједнице, пише Срна.

