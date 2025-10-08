Мјештани и свештенство у шоку: Оскрнављен храм Свете Петке, украдена кутија са прилозима

08.10.2025
Веома непријатан призор затекли су свештенство и мјештани насеља Петка код Лазаревца, у понедјељак ујутро.
Њихова Црква Свете Петке била је обијена. Храм су оскрнавили лопови којима је требало само једно - кутија с добровољним прилозима.
Иако је случај пријављен полицији, починилац је непознат.
