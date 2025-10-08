Logo

Мјештани и свештенство у шоку: Оскрнављен храм Свете Петке, украдена кутија са прилозима

08.10.2025

12:46

Мјештани и свештенство у шоку: Оскрнављен храм Свете Петке, украдена кутија са прилозима
Фото: ATV

Веома непријатан призор затекли су свештенство и мјештани насеља Петка код Лазаревца, у понедјељак ујутро.

Њихова Црква Свете Петке била је обијена. Храм су оскрнавили лопови којима је требало само једно - кутија с добровољним прилозима.

Иако је случај пријављен полицији, починилац је непознат.

(Телеграф.рс)

