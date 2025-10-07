Logo

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

Извор:

Црна-хроника.инфо

07.10.2025

12:12

Фото: Printscreen/Youtube/Crna Hronika

Лопов украо новчаник с торбице закачене за столицу – нестало око 3.000 КМ!

На сарајевској Башчаршији, у познатом локалу „Џенита“, догодила се крађа која је узнемирила госте и грађане. Наиме, непозната особа украла је новчаник из торбице једног госта која је била закачена за столицу док је он сједио окренут леђима.

Како сазнаје портал Црна Хроника, из торбице је нестао новац у износу од око 3.000 конвертибилних марака.

“Све се десило у тренутку непажње. Човјек је сједио, торбица му је била окачена о столицу, а лопов је искористио прилику. Када је примијетио да му је новчаник нестао, одмах је позвао полицију,” испричао је читалац Црне Хронике.

Крађа је пријављена Полицијској управи Стари Град, а из локала су предани снимци видеонадзора који би требали помоћи у идентификацији починиоца.

