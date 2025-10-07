Logo

СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима

Аутор:

Огњен Матавуљ

07.10.2025

09:58

Коментари:

0
СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима
Фото: screenshot

Полицијски службеници СИПА ухапсили су Адила Ћенановића, те оца и сина Османа и Асима Пертешија сви из Бихаћа због сумње да су починили кривично дјело изазивање народне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости.

Према незваничним информацијама хапшење је усљедило након пријетњи и узнемиравања породице у Бихаћу због пуштања пјесме ”Весели се српски роде”, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама.

”По налогу Општинског суда у Бихаћу и надзором Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона на подручју Бихаћа извршени су претреси на три локације. Том приликом су откривени и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку”, саопштила је СИПА.

Додају да су ухапшене три особе због постојања основа сумње да су починила кривично дјело изазивања народносне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости.

Адил Ћенановић

Друштво

Исламиста узнемиравао Србе у Бихаћу због пјесме "Весели се српски роде"

”Ухапшени ће након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених бити предати у даљу надлежност Кантоналном тужилаштву Унско-санског кантона”, наводе у СИПА.

Акција је спроведена у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Унско-санског кантона.

Подсјетимо, Ћенановић је постао виралан након што је на друштвеним мрежама објавио снимак куће у Бихаћу, из које се чује пјесма ”Весели се српски роде”, Ћенановић је дошао пред кућу узвикујући ”Текбир - Алаху екбер”.

Све је објавио на мрежама, а упутио је и пријетње.

Cenanovic-Adil

Друштво

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

”Налазимо се у мјесту гдје је четник или четникушао пуштао Весел' се српски роде. Надам се да виш' тога неће бит' у 'оме (у овоме) граду, јер ово није Широки Бријег а ни Јајце. Мјештани су потврдили да је МУП УСК одрадио свој пос'о. Ми се надамо да из ове куће виш' никад се неће то догодит' и да се неће пустит'. Текбир! Алаху екбар! Па нек' се нађе тај који ће је одврнут'.", поручио је у својој објави.

Све се догодило средином августа, а Ћенановић је на глави носио повез на којем пише „Нема бога осим Алаха, Мухамед је Аллахов посланик("لا إله إلا الله محمد رسول الله).

На својим друштвеним мрежама, Ћенановић дијели радикално исламистичко поруке и ставове исламистичких теолога.

Он је уједно и учесник бужимских маршева који годинама уназад узнемиравају јавност, а на које је повремено знала реаговати и европска заједница у БиХ. Позирао је и у мајицама одреда "Ел муџахедин".

Адил Ћенановић

СИПА

хапшење

Бихаћ

Коментари (0)
