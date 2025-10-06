Планиран бомбашки напад у Београду: Траг води до кавачког клана

Извор:
Курир
06.10.2025
23:02
Вођа једне навијачке групе, према оперативним подацима прикупљеним послије експлозије у Косовској улици у центру Београда, требао је да буде мета бомбашког напада који је планирала криминална група.
Извор Курира открива да информације до којих се дошло указују да је ријеч о мушкарцу који је и раније био мета напада.
Подсјетимо, у стану у Косовској улици у експлозији направе велике разорне моћи погинуо је мушкарац, држављанин Сјеверне Македоније, чији се идентитет званично још увијек провјерава. Како се сазнаје, он није имао досије у Србији. Сумња се да је 1. октобра у изнајмљеном стану на дан случајно активирао паклену направу која је требала да послужи за ликвидацију.
„Сумња се да је припремана ликвидација мушкарца чије се име везује за навијачке, али и криминалне групе“, каже саговорник портала.
У стану су, од силине експлозије, срушени зидови, изваљени штокови и поломљени прозори, а пронађени су и криптовани телефони.
“На потпуном дешифровању комплетних садржаја криптованих телефона још се ради. Прве анализе показале су да се у њима помиње надимак који се појављивао и раније у неколико ликвидација, укључујући и убиство Николе Станковића Пивцета. Оперативне информације указују да се група која је припремала ликвидацију доводи у везу са „врачарском групом“ и кавачким криминалним кланом”, открио је извор овог портала.
Никола Станковић Пивце, подсјетимо, убијен је у децембру 2024. године док је спавао у својој кући. Нападачи су улетјели и пуцали у њега док је лежао у кревету са трудном вјереницом.
Као помагач у убиству Пивцета ухапшен је некадашњи телохранитељ Вељка Беливука и Марка Миљковића, Алекса Нијемчевић.
Подсјетимо, Станковић је ликвидиран у кући у Калуђерици. Како се сумња, маскирани нападачи прескочили су ограду, разбили стакло на улазним вратима и отворили их изнутра, а потом кроз ходник ушли у спаваћу собу и пуцали му у главу. Вјереница убијеног погођена је у руку. Након злочина побјегли су из куће, запалили ауто којим су дошли и отишли другим возилом. Истражитељи сумњају да им је Александар Нијемчевић помогао тако што је обезбиједио и довезао шкоду којом су побјегли с мјеста злочина.
Станковић је у вријеме убиства био у кућном притвору са наногицом и није смио да напушта кућу, јер му се судило за покушај убиства радника обезбјеђења једног ноћног клуба.
Као директни извршиоци убиства Станковића означени су Нури Н., држављанин Сјеверне Македоније који је у бјекству, Вељко Е. и Ђорђе М., док се осим Нијемчевића за помагање сумњиче и Филип А., Петар Ж. и Жељко Д.
Након експлозије у Косовској, Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да је ухапшен Филип В. (26) због сумње да је донио експлозив НН особи чије је тијело пронађено послије експлозије у стану. Њему се на терет ставља да је дан прије експлозије, 30. септембра, набавио и носио експлозивну направу експлозив „пентрит“ који је тог дана, на углу Косовске и Нушићеве улице у строгом центру Београда, предао мушкарцу који је настрадао сутрадан у стану.
“Постоје основи сумње да је Филип В. 30. септембра око 15 сати неовлаштено набавио, а затим носио експлозивну материју експлозив „пентрит“ који је на углу улица Косовска и Нушићева предао за сада НН лицу. НН лице је потом експлозивну направу унијело у стамбену зграду у Дечанској улици, па је 1. октобра око 21.45 сати, неспретним руковањем, активирало направу и том приликом преминуло на лицу мјеста”, саопштило је Више јавно тужилаштво у Београду, које води истрагу.
Током саслушања, Филип В. је кратко негирао извршење кривичног дјела, али није желио да одговара на питања.
Према незваничним информацијама, мушкарац чије је тијело пронађено имао је тешка оштећења шака, због чега се сумња да је нестручно руковао експлозивном направом коју је чувао у изнајмљеном стану.
“Још се провјерава да ли му је задатак био да постави паклену направу. Експлозив пентрит има велику разорну моћ и већ је коришћен у неким ликвидацијама у обрачуну криминалних кланова. Управо је овај експлозив био постављен и под BMW Страхиње Стојановића који је разнет у експлозији 13. септембра 2020”, подсјећа саговорник портала.
„Пентрит“ је, према његовим ријечима, један од најмоћнијих експлозива: лако се обликује као пластелин, а детектор метала га не може регистровати јер нема металних опиљака.
